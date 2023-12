Almeno 15 morti e 24 feriti in una sparatoria all'Università di Praga, neutralizzato lo studente che ha sparato

Momenti di panico nel pomeriggio alla facoltà di Lettere dell'Università Carolina in piazza Jan Palach, nella città vecchia di Praga, quando uno studente di 24 anni ha fatto fuoco dal balcone di un edificio uccidendo almeno 15 persone e ferendone altre 24, ma il bilancio è al momento provvisorio. Il killer è uno studente di 24 anni di nazionalità ceca, David Kozak, secondo quanto dichiarato dalla Polizia. Il suo corpo senza vita è stato trovato all'interno dell'università. Anche gli studenti della facoltà di Filosofia hanno confermato che alla fine, il giovane si sarebbe sparato alla gola.





La prima ricostruzione dell’accaduto

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato alla Facoltà di arte dell'Università Carolina. La polizia è intervenuta immediatamente dopo le prime segnalazioni chiudendo l’intera piazza Jan Palach e l'area circostante, confermando da subito le voci di morti e feriti. Scioccato il sindaco di Praga, Bohuslav Svoboda. L’uomo armato è stato subito neutralizzato dagli agenti, si trovava sul tetto della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università. Il corpo senza vita del 24enne è stato ritrovato dalla polizia, che ha parlato di azione violenta e premeditata. Gli studenti e il personale universitario presente al momento degli spari hanno cercato riparo ovunque. Alcune immagini diffuse dalle Tv ceche mostravano alcuni studenti appesi ad un cornicione per sfuggire ai colpi del killer. La polizia della Boemia centrale intanto ha annunciato che il padre del killer di Praga è stato trovato morto stamattina.





L'annuncio sui social

Su un canale Telegram creato pochi giorni fa, il 24 enne, che ha sparato oggi alla facoltà di Lettere dell'Università Carolina di Praga aveva spiegato di essere stanco della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti. Il giovane, identificato come David Kozak, studente della stessa facoltà attaccata, avrebbe chiaramente indicato di voler effettuare una sparatoria di massa ispirandosi ad Alina Afanaskina, una ragazza di 14 anni che ha ucciso una persona in una scuola in Russia il 7 dicembre 2023. Nel messaggio, il giovane afferma di "aver voluto sempre uccidere" e di aver "realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer".





Le reazioni

L’Italia, tramite la Farnesina e l'ambasciata italiana fa sapere che viene monitorata l'evoluzione degli eventi alla facoltà di Lettere dell'Università Carolina di Praga in raccordo con autorità locali. Il ministero in un tweet fa sapere che il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta seguendo gli sviluppi. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio al Primo Ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, in cui esprime il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime della sparatoria avvenuta a Praga, la vicinanza ai feriti e a tutta la popolazione della Repubblica Ceca". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un post su X scrive "Sono sconvolta dalla violenza insensata della sparatoria che ha causato diverse vittime oggi a Praga. Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo ceco. Vi siamo vicini e piangiamo con voi".