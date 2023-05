Alta tensione tra israeliani e palestinesi, muore in carcere un leader della Jihad islamica, Hamas minaccia ritorsioni

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

LEADER MOLTO POPOLARE

E’ l’ennesimo episodio che alza la tensione in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi. Lo sceicco Khader Adnan era uno dei principali esponenti della Jihad islamica in Cisgiordania. Aveva 44 anni. è morto in carcere dopo uno sciopero della fame durato 86 giorni. Secondo quanto riferito dall’amministrazione della prigione, nella notte è stato trovato privo di sensi nella sua cella ed è stato trasferito in un vicino ospedale dove è stato confermato il decesso. Adnan era stato arrestato per le decima volta a febbraio, sospettato di far parte di un'organizzazione terroristica. Protagonista in passato di altri scioperi della fame, lo sceicco godeva di grande popolarità ed è concreto il rischio che la sua morte possa alimentare violenze.





VERSIONI CONTRASTANTI

Secondo il servizio carcerario israeliano, il detenuto, arrestato il 5 febbraio scorso, si era rifiutato di sottoporsi a visite mediche e di ricevere cure. Ma i familiari di Adnan danno una versione diversa e sostengono che l’uomo sia stato eliminato dalle autorità israeliane. E la tesi è confermata dall’Associazione Detenuti Palestinesi. La notizia della morte del leader della Jihad è stata immediatamente divulgata dai minareti delle moschee di Gaza. La circostanza ha subito infiammato il clima. E puntuale è scattata la ritorsione palestinese: secondo la radio militare sono stati sparati due o tre razzi che sono caduti in zone aperte senza provocare danni né vittime. In precedenza erano state attivate sirene di allarme nel kibbutz Saad, nel Negev.