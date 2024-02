Altavilla Milicia, una setta di fanatici alle spalle di Barreca, che ha ucciso moglie e due figli

Le indagini vanno avanti e si sta sempre più aggravando la posizione della figlia di Barreca , unica sopravvissuta alla strage familiare perché in realtà c omplice del padre : la ragazza, oltre ad aver partecipato ai riti in cui i suoi familiari venivano torturati e uccisi, avrebbe anche inviato messaggi dal cellulare del fratello quando il ragazzo era già morto, con l’intento di depistare e di distogliere l’attenzione da quanto stava accadendo in quel casolare di campagna infestato dall’ignoranza e dalla cattiveria.

POSSIBILE INFERMITA' MENTALE

Nel frattempo i legali di Giovanni Barreca sarebbero pronti a giocare la carta dell’infermità mentale del loro assistito. Per avallare questa tesi sarebbe stata usata la frase: “Mia moglie non ce l’ha fatta, è stata vinta dal diavolo. Così anche i miei due figli. Per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina. Abbiamo dovuto lottare contro il demonio”. Ora padre figlia e i due sedicenti santoni sono in carcere. C’è chi sospetta che i deliri ora vengano accentuati per arrivare a una perizia psichiatrica che potrebbe portare a uno sconto di pena.