Altro che pace: Putin minaccia di spazzare via l'Ucraina, Isreale annuncia che la guerra a Gaza durerà per tutto il 2024 Photo Credit: agenziafotogramma.it

UN ANNO DI GUERRA

Il 2024 sembra essere nato sotto cattivi auspici sul fronte delle tensioni internazionali. Le prospettive di pace in Medio Oriente erano già flebili. Stamattina il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari le ha stroncate affermando che i combattimenti a Gaza andranno avanti per tutto il 2024 : “Gli obiettivi della guerra - ha dichiarato - comportano combattimenti prolungati e noi ci organizziamo adeguatamente. Dobbiamo gestire la distribuzione delle forze sul terreno in maniera complessa, con particolare riferimento alle unità dei riservisti e alle necessità della economia. Le unità di riservisti torneranno a casa questa settimana, sapendo che la guerra continua e che avremo ancora bisogno di loro nel 2024”. Del resto lo stesso concetto era stato espresso nei giorni scorsi dal premier Benjamin Natanhyau, che aveva chiaramente ammesso di voler ignorare le pressioni internazionali per arrivare a una tregua se non proprio a un accordo; l’obiettivo dichiarato del governo di Tel Aviv è andare avanti per stroncare definitivamente Hamas. Questa mattina intanto è stato ucciso un comandante dell’organizzazione terroristica, era uno di quelli impegnati negli attacchi a kibbutz israeliani lo scorso 7 ottobre. Intanto a Gaza il numero dei morti è salito a 21978.