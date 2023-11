Amadeus al Tg1: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini co-conduttrici di Sanremo

"Preparatevi ad una settimana ricca di annunci". Amadeus mantiene la parola. Dopo aver svelato al Tg1 l'arrivo del maestro Giovanni Allevi all'Ariston, stasera il conduttore di Sanremo ha parlato delle co-conduttrici.

Amadeus al Tg1, ha annunciato come co-conduttrici Giorgia (seconda serata), Teresa Mannino (terza serata) e Lorella Cuccarini (quarta serata). Nella finalissima di sabato ci sarà anche Fiorello.

Nel corso della prima serata, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo il prossimo 6 febbraio, ci sarà sul palco Marco Mengoni. Non canterà soltanto Due vite, brano con cui ha vinto la scorsa edizione, ma sarà co-conduttore della serata.

SANREMO GIOVANI, CRESCE L'ATTESA PER IL 19 DICEMBRE

Gli occhi di tutti sono puntati (anche) su Sanremo Giovani. Dodici ragazzi il prossimo 19 dicembre, in diretta dal Casinò di Sanremo, si affronteranno nella finale di Sanremo Giovani. "Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante", dice il direttore artistico e conduttore di Sanremo. "Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi".

I NOMI DEI RAGAZZI DI SANREMO GIOVANI

bnkr44 – Effetti speciali

CLARA – Boulevard

GrenBaud – M'ama

Jacopo Sol – Cose che non sai

Lor3n – Fiore d'inverno

SANTI FRANCESI – Occhi tristi

Tancredi – Perle

Vale LP – Stronza

Dipinto- Criminali

Fellow- Alieno

Nausica- Favole

Omini- Mare Forza 90i

IL 3 DICEMBRE VERRANNO ANNUNCIATI I BIG IN GARA

Ed il prossimo 3 dicembre, nel corso del Tg1 delle 13.30, Amadeus annuncerà i big in gara a Sanremo. Il toto-nomi, in queste ore, è alle stelle. Non ci sono conferme, solo tante indiscrezioni. Notizia sicura: la Generazione Zeta, anche quest'anno, avrà molto spazio.

Amadeus, al suo quinto Sanremo, ha mischiato le carte. Ad esempio a Prima Festival, la striscia che anticipa Sanremo su Rai1,ci saranno: Paola e Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. "Torniamo a Sanremo ma in una veste diversa. Non vediamo l’ora, grazie Amadeus”, commentano Paola e Chiara. Le altre sorprese non mancheranno. Amadeus al Tg1, diretto da Gianmarco Chiocci, annuncerà tutte le novità del prossimo Festival di Sanremo.