Amazon Made in Italy Award: Forme di Lucchetta riceve la menzione speciale “Customer obsession"

Lunedì 19 maggio, presso la sede del Ministero delle imprese e del Made in Italy a Roma, abbiamo partecipato all’ “Amazon Made in Italy Award”, un evento speciale in cui Amazon ha selezionato cinque piccole medie imprese attribuendo loro la menzione speciale “Customer obsession” per essersi distinte nel seguire uno dei principi di leadership di Amazon più rappresentativi: la cura e la dedizione verso il cliente finale. La quinta che vi presentiamo è Forme di Lucchetta, che si dedica alla produzione di gioielli in oro e argento.





LA STORIA

Nel cuore del distretto orafo vicentino, a Bassano del Grappa, la famiglia Lucchetta progetta e produce gioielli in oro e argento da tre generazioni. Fondata nel 1953, l’azienda ha saputo evolversi con lungimiranza, trasformando il proprio modello di business. Alla storica presenza alle fiere internazionali di settore infatti, Lucchetta 1953 ha aggiunto l’apertura delle vendite online tramite un proprio sito e-commerce e su Amazon con il marchio “Forme di Lucchetta”. Questa evoluzione strategica ha permesso all’azienda di raggiungere un pubblico internazionale, ottenendo risultati significativi sulle principali vetrine del negozio online.





IL RICONOSCIMENTO DI AMAZON

La sua capacità di innovare, mantenendo salde le radici nella tradizione artigianale veneta, ha portato l’impresa al premio nella categoria “Buon sangue non mente”, che riunisce le imprese con un’importante storia tradizionale alle spalle, a cui le nuove generazioni hanno dato una nuova vita grazie al canale digitale.





LE PAROLE DI MASSIMO LUCCHETTA E LICIA CHIMINAZZO

Licia Chiminazzo, responsabile commerciale di Forma di Lucchetta, è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Niccolò Giustini, Simone Palmieri e Diego Zappone, per raccontare la storia dell’azienda: «L’azienda è stata fondata nel 1953 da Stefano, il nonno di Massimo, passando poi per Armando, padre di Massimo, e ora a Massimo, quindi è un’azienda storica nel territorio bassanese. Noi produciamo gioielli di oreficeria e dal 2016 siamo entrati in Amazon e abbiamo avuto, anno dopo anno, sempre più successo. È sempre una bella soddisfazione seguire e avere un rapporto diretto con i consumatori e per noi è davvero fonte di ispirazione, anche per la creazione di nuovi gioielli. Con Amazon siamo davvero riusciti ad espandere la nostra collezione con enorme soddisfazione». «Appena approdati su Amazon, mi ricordo che abbiamo venduto una collanina in oro e ci è arrivata una recensione molto positiva in cui l’acquirente scriveva “Moglie felicissima, mi basta” e quella è stata una cosa che ci ha fatto piacere e ridere parecchio» ha aggiunto Massimo Lucchetta, CEO di Forme di Lucchetta.