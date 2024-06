Ancora un successo per l'Italvolley donne che batte il Giappone e conquista la Nations League

Julio Velasco, un nome e una garanzia. Ma c’è di più. Nell’Italia della pallavolo che vince la Nations League per la seconda volta nella sua storia ritrova anche Paola Egonu. Al PalaHuamark di Bangkok, le azzurre dell'Italvolley battono il Giappone 3-1, con parziali di 25-17, 25-17, 21-25 e 25-20 e conquistano il trofeo per la seconda volta. Tutto ha funzionato alla perfezione per le giocatrici di Velasco, a partire dal muro difesa, dalla precisione nel servizio e soprattutto dall’attacco.





Il percorso

Quella di questa sera è stata la degna conclusione di una Nations League che per le azzurre dell’Italvolley è stata un percorso di crescita globale iniziato il 15 maggio ad Antalya con 3 vittorie e 1 sconfitta. È proseguito a Macao con altre tre vittorie e 1 sconfitta, poi Fukuoka con il poker di 4 vittorie e che si è concluso a Bangkok, dove la squadra ha perso un solo set.





Un nome, una garanzia

Il neo ct azzurro, Julio Velasco, è una certezza quando si tratta di guidare la nazionale e la conquista della Nations League femminile di oggi si aggiunge alle 5 World League conquistate negli anni '90 alla guida della nazionale maschile. Un primato assoluto per l’allenatore argentino naturalizzato italiano, sugellato anche dal primato assoluto nel ranking mondiale. “Credo che la squadra sia migliorata partita dopo partita”, ha detto a fine gara Velasco “grazie all'ottimo lavoro svolto insieme allo staff e a tutti quelli che hanno contribuito a questo successo. Poi nel contesto generale ci sono delle individualità che hanno fatto molto bene perché al gioco di squadra nel quale ognuno sa quello che deve fare con ordine e intensità, c'è l'apporto individuale a fare la differenza".





L’analisi tecnica

Velasco ha definito così la vittoria alla Nations League delle azzurre dell’Italvolley "A muro siamo stati molto bravi, così come in attacco ed in ricezione. Al servizio poi credo che abbiamo fatto un torneo eccezionale, battendo in modo molto aggressivo ma sbagliando poco. Dal punto di vista individuale Paola Egonu ha fatto molto bene, così come sono cresciute tantissimo Sylla, Orro, Degradi e Bosetti che nonostante un problemino fisico rimediato la scorsa settimana, si è dimostrata efficace in finale entrando dalla panchina. Posso affermare che questa sia una vittoria di squadra ma anche delle singole". Il tecnico argentino sottolinea che "l'ultima vittoria è sempre la più bella anche perché ho scommesso sul volley femminile adattando le caratteristiche del gioco e devo dire che questo gruppo straordinario di ragazze ha fatto tutto facile, per me e per lo staff". "Non vogliamo assolutamente fermarci e questo è il bello" ha dichiarato invece, il capitano Anna Danesi "Ho detto che da capitano mi piacerebbe cantare l'inno su un altro podio, ma già averlo fatto stasera è motivo di orgoglio che mi rende contenta il doppio". La Nazionale di volley ripartirà tra poche ore da Bangkok per Milano Malpensa. L’arrivo è previsto per le 14.00 di domani , lunedì 24 giugno. Dopo qualche giorno di meritato riposo, le giocatrici si ritroveranno per riprendere la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.