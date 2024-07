Andrea Biavardi è il nuovo direttore del settimanale Oggi, ecco la nota di Urbano Cairo

Andrea Biavardi è stato nominato direttore di OGGI, uno dei settimanali storici e molto amati dagli italiani. Biavardi, giornalista di grande esperienza, assumerà l’incarico a decorrere dal 9 luglio.

Il Gruppo Rcs fa sapere che "Andrea Biavardi aveva già lavorato al settimanale OGGI durante la direzione di Paolo Occhipinti e che in precedenza è stato direttore, tra gli altri, de La Nazione e Il Giorno, è in Cairo Editore dal 2002".

LA NOTA DI RCS MEDIAGROUP

“Ad Andrea Biavardi vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e importante direzione.” ha affermato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup.

LA STORIA DEL SETTIMANALE OGGI, SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI

Oggi è una rivista molto diffusa ed amatissima dalle famiglie italiane. Ha raccontato l'Italia per decenni, lo continua a fare ogni settimana con interviste ed approfondimenti. Il settimanale è stato fondato nel 1939 da Angelo Rizzoli, che ebbe l'intuizione di rivoluzionare il modo di concepire un rotocalco: al passo con i tempi per raccontare i cambiamenti del nostro Paese. Durante gli anni di Piombo, quelli della guerra del Golfo, passando per gli attentati dell'11 settembre fino ai giorni nostri: Oggi ha sempre fatto una fotografia al Paese, raccontando i personaggi, i fatti, la cronaca e tanto altro.