Arena di Verona, grandi applausi per il Barbiere di Siviglia

Grande successo per il Barbiere di Siviglia all'Arena di Verona, nell'allestimento firmato da Hugo De Ana, regista, scenografo e costumista argentino, con le ironiche coreografie di Leda Lojodice per ballo, mimi e figuranti. Alla prima, che si è tenuta venerdì, applausi per il giovane baritono Mattia Olivieri nei panni di Figaro, barbiere e factotum che aiuta il Conte di Almaviva a conquistare Rosina (rispettivamente il tenore Renè Barbera al debutto areniano e il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya). Ad ostacolarli l'anziano e burbero tutore Bartolo e il maestro di musica Basilio, interpretati da Paolo Bordogna (altro debutto in Arena) e Roberto Tagliavini. A completare il cast la buffa serva Berta di Marianna Mappa, i fidi Fiorello e Ambrogio, entrambi impersonati da Nicolò Ceriani, e l'Ufficiale del giovanissimo esordiente Domenico Apollonio. Nelle recite successive del Barbiere di Siviglia si alterneranno sul palco dell'Arena di Verona altri grandi artisti. In luglio vedremo il Figaro di Nicola Alaimo, il Conte di Dmitry Korchak, il Basilio di Riccardo Fassi, il Bartolo di Misha Kiria. Dal 24 agosto il giardino sivigliano sarà animato da Davide Luciano, Lawrence Brownlee, Alexander Vinogradov, Carlo Lepore e Jessica Pratt, Rosina sopranile per nuove pirotecniche variazioni vocali. Per le sette serate di Barbiere, Fondazione Arena ha davero messo insieme un cast internazionale di raffinati belcantisti, che si esibiranno fino al 6 settembre (ultima data) sempre sotto la direzione di George Petrou, maestro greco esordiente in Anfiteatro.





Il Barbiere di Siviglia



Il Barbiere di Siviglia è un'opera buffa in due atti composta da Rossini nel 1813. Il libretto, di Cesare Sterbini, era basato sulla commedia francese 'Le Barbier de Seville' (1775) di Beaumarchais. Il conte Almaviva, un giovane e ricco nobile spagnolo, si innamora di Rosina, una giovane orfana non del tutto indifesa. L'anziano tutore di Rosina è deciso a sposarla, ma con l'aiuto dell'astuto barbiere. Figaro, l'amore giovane prevale.





Gioachino Rossini



Gioachino Rossini era un compositore italiano del XIX secolo. Esordisce all'età di 18 anni e diventa ben presto uno dei compositori d'opera più popolari della storia. Le sue opere più note sono Il barbiere di Siviglia, L'italiana in Algeri e Cenerentola (La Cenerentola). In generale, il suo stile può essere definito come melodico, che gli valse il soprannome di "l'italiano Mozart". In seguito divenne famoso per il suo eccitante accumulo di suono orchestrale su una frase ripetuta, che oggi è conosciuto come "Rossini crescendo".