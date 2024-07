Arena di Verona. La prima di Carmen, un kolossal con oltre 500 persone in scena

Uno spettacolo pieno di bellezza la Carmen , considerato un po' il 'kolossal' areniano, portato ieri sera sul palco del Teatro all’aperto più grande e più bello del mondo, l’Arena di Verona. E’ li che ha preso vita una Siviglia da set cinematografico, curata in ogni dettaglio, con cinquecento tra solisti, artisti del Coro, voci bianche, figuranti e mimi di ogni età, nonché il Ballo dell'Arena, a cui si aggiunge la danza autenticamente spagnola della Compañia Gades sulle coreografie originali di El Camborio. RTL 102.5 è la radio ufficiale del 101° Arena di Verona Opera Festival e vi regala un'esperienza unica! Giocate subito con noi, potreste vincere 2 biglietti per una delle date e tra i vincitori dei biglietti ci saranno 2 super fortunati che potranno aggiudicarsi anche una cena stellata sull'ala dell'arena e un posto speciale!

CAST TRA GRANDI DEBUTTI E RITORNI

Per le prime due recite, protagonista del capolavoro di Bizet è Aigul Akhmetshina, mezzosoprano di 27 anni che debutta in Arena dopo aver impersonato Carmen nei maggiori teatri del mondo, da New York a Londra. La sua gitana, nata libera, seduce il soldato Josè, interpretato dal tenore Francesco Meli, ma fa un altro fatale incontro col toreador Escamillo, ruolo in cui torna a Verona il basso-baritono Erwin Schrott. Josè ha una fidanzata, suo legame con la lontana terra natìa, Micaela, affidata a Kristina Mkhitaryan, apprezzato soprano al debutto areniano. Completano il cast Jan Antem e Vincent Ordonneau (i contrabbandieri Dancairo e Remendado), Daniela Cappiello e Alessia Nadin (Frasquita e Mercedes, amiche di Carmen), Gabriele Sagona e Fabio Previati (Zuniga e Morales). Oltre al Coro di Fondazione Arena preparato da Roberto Gabbiani, nella piazza sivigliana cantano anche i monelli, interpretati dalle giovanissime voci bianche di A.Li.Ve. istruite da Paolo Facincani. Fa il suo esordio anche il giovane direttore Leonardo Sini, alla guida dell'Orchestra della Fondazione per tutte le recite di luglio e agosto.