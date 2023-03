Ariete a RTL 102.5: «Faccio ghosting con chiunque, ma non lo faccio apposta. Il mio stato WhatsApp è “Se non ti rispondo non ti arrabbiare, mi dimentico”».

Durante “The Flight”, ARIETE ha raccontato la sua esperienza sanremese e il suo nuovo tour nei palazzetti, in partenza nell’autunno del 2023.

L’ESORDIO A SANREMO CON IL BRANO “MARE DI GUAI”

ARIETE, artista di riferimento della generazione Z, ha partecipato alla 73ª Edizione del Festival di Sanremo con “MARE DI GUAI”. Il brano è scritto dalla stessa cantautrice con la partecipazione di Calcutta e la produzione di Dardust, ha un testo malinconico e riflessivo e parla di una relazione finita, senza però abbandonarsi alla tristezza fina a sé stessa. A RTL 102.5 ARIETE racconta il suo Festival di Sanremo: «L’esperienza a Sanremo è stata molto forte. Amadeus è stato dolcissimo con me, dall’inizio alla fine del Festival, mi ha detto un sacco di belle cose. Per la prima serata del festival sono partita molto convita, le prove generali erano andate molto bene. Poi però l’ansia mi ha tagliato un po’ la voce. La prima serata è difficile per tutti, soprattutto se è la prima volta».

IL NUOVO TOUR DI ARIETE NEI PALASPORT ITALIANI E I PROSSIMI PROGETTI DI ARIETE

Questo autunno ARIETE porterà la sua musica live nei maggiori palazzetti italiani. Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, partirà il 18 ottobre dal Palapartenope di Napoli, passando poi il 21 ottobre dal Palazzo dello Sport a Roma per poi concludersi il 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Le tre date saranno l’occasione per poter vivere la musica di ARIETE in versione live dopo il successo del tour dell’estate 2022. «Per tutta la scorsa estate ho fatto dei grandi live, mi hanno dato tanta soddisfazione. Quest’estate sarò ferma ma riparto con il tour a ottobre. Farò i palazzetti, è molto bello. Al Palazzo dello Sport di Roma ho visto un mare di concerti, per alcuni facevo la fila dal mattino. Per i concerti di Coez ero lì già dalle cinque di mattina, ora che conosco Silvano glielo racconto sempre. Faccio un piccolo spoiler a RTL 102.5: le date non sono finite qui, presto annunceremo altri concerti. Voglio molto bene a tutte le persone che mi seguono e mi supportano, non vedo l’ora di cantare per loro», racconta ARIETE. «Sto scrivendo tanto, uscirà nuova musica. Il mio approccio alle canzoni è sempre un po’ malinconico, cerco di estrapolare un bel ricordo anche dalle cose passate. Sono comunque una che si fa il pianto, scrivo le stesse cose ma ora sono più razionale, sto imparando ad esprimere certi concetti in maniere più matura». Infine, durante l’intervista a RTL 102.5 svela: «Io sono una che fa ghosting con chiunque, dalle persone che ho frequentato fino all’architetto. Non lo faccio apposta. Il mio stato WhatsApp è “Se non ti rispondo non ti arrabbiare, mi dimentico”».