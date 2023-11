Ariete a RTL 102.5: «Ho chiuso gli occhi un attimo e mi ritrovo con due dischi, un tour e Sanremo. Sono fiera di questo tour, suonare al Palalottomatica era uno dei miei più grandi sogni»

Ariete è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, l’artista ha raccontato in diretta in radiovisione LA NOTTE, il suo nuovo album disponibile dal 22 settembre e l’ARIETE TOUR 2023, partito da Bari lo scorso 17 ottobre.

Dopo quasi due anni da Specchio, ARIETE ritorna con LA NOTTE, il nuovo album di inediti. Undici brani che ripercorrono la crescita non solo musicale, ma anche emotiva dell’artista. Un disco che rappresenta un ritorno alle origini: il “BEDROOM pop” dell’iconica cantautrice ritrova in questo progetto la sua essenza attraverso. «Il disco si doveva chiamare ‘Dormiveglia’ poi ho deciso di chiamarlo ‘La Notte’ perché era più completo come storytelling. ‘Dormiveglia’ è il primo brano che ho scritto ed è una condizione del sonno che mi affascina molto. Scrivo in modo spontaneo, non impongo paletti, perché è impossibile frenare l'ispirazione. Però ho 21 anni e mi piace la dimensione notturna, soprattutto perché la mia vita diurna è diversa da quella dei miei coetanei a causa del mio lavoro. Durante la notte mi sembra di fare cose che mi permettono di tornare nella mia comfort zone, sto con i miei amici, vado a ballare, sto a casa. È una realtà in cui mi sento a mio agio, uno spazio consono alla mia età», racconta Ariete a The Flight.

ARIETE TOUR 2023 è partito il 17 ottobre da Bari e dopo aver toccato Napoli, Roma e Bologna, si concluderà il prossimo 27 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. «Il tour è partito da Bari il 17 ottobre, e il 21 ottobre siamo stati al Palalottomatica di Roma, che era uno dei miei più grandi sogni. Lo speravo da tutta la vita, e il fatto che sia successo ancora non l'ho realizzato. È stato anche meglio di come me lo immaginavo. Faremo anche il Mediolanum Forum di Milano il 27 ottobre. Ho chiuso gli occhi un attimo e ti ritrovi con due dischi, un tour e Sanremo», conclude.