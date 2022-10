Arrestato in Puglia un suprematista di estrema destra, si diceva pronto ad attentati per difendere la razza bianca

DELIRANTE DIFESA DELLA RAZZA

Si diceva disponibile a sacrificare la sua vita per difendere la razza bianca. Aveva in casa diverse armi e – secondo gli inquirenti- era pronto ad entrare in azione. Luigi Antonio Pennelli ha 23 anni, è pugliese: originario di Acquaviva delle Fonti e residente nella vicina Sammichele di Bari. Questa mattina è stato arrestato dalla Polizia e portato in carcere; le accuse per lui sono arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Le indagini erano state avviate nel 2021 dalla Digos e dall'Ucigos nell'ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra. Il presunto terrorista arrestato questa mattina utilizzava il canale “Sieg Heil” per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista fino a dichiararsi pronto al sacrificio estremo e a compiere imprecisate azioni violente. Pennelli era anche iscritto all'organizzazione terroristica suprematista statunitense 'The Base' e si presentava come il referente italiano della stessa. Su Telegram aveva pubblicato un video con minacce di morte alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al lager nazista di Auschwitz.





CASA PIENA DI ARMI

Pennelli in casa aveva una carabina, una pistola a pallini, una balestra, armi da taglio e mazze. Sulle armi e sulle custodie sono state trovate iscrizioni con l'alfabeto runico, usato dalle antiche popolazioni germaniche e considerato veicolo di teorie naziste. E sul materiale sequestrato c’erano anche i nomi dei suprematisti responsabili di attacchi terroristici, Traini, Breivik e Tarrant. Secondo gli inquirenti c’erano numerosi e inquietanti contatti con il responsabile della strage di Buffalo, negli Stati Uniti, dove lo scorso 14 maggio sono state uccise 10 persone dal suprematista razzista Payton Gendron. Infatti - ricostruiscono gli investigatori e i magistrati - come si evince dal video dell'attentato di Buffalo diffuso online in diretta streaming, anche sulle armi utilizzate da Gendron erano scritti i nomi dei terroristi bianchi Tarrant e Breivik nonchè simboli specifici dell'ideologia di estrema destra come la "runa othala" anch'essa utilizzata nella terminologia nazionalsocialista. Tali evidenze testimoniano infatti - secondo i magistrati baresi – come entrambi i giovani si siano ispirati agli stessi modelli e che "l'intenzione dell'italiano fosse quella di passare all'azione".