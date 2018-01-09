Ascoltare la musica con gli auricolari: i rischi e le soluzioni

Ecco i consigli per evitare danni all’udito

Se per ascoltare la radio e la musica in generale usi gli auricolari una buona regola è non andare oltre il 60 percento del volume massimo e non superare l’ora al giorno. È il suggerimento di William Shapiro, professore associato alla New York University Langone, che consiglia inoltre l’utilizzo di cuffie con riduzione del rumore. Il motivo è presto detto: quasi sempre le persone aumentano il volume degli auricolari perché non vogliono essere disturbate dal rumore esterno: “Le cuffie con cancellazione del rumore riducono il rumore esterno e questo ci consente di ridurre il volume del suono che stiamo ascoltando”.

Il docente fa sapere che un adolescente su cinque ha una qualche forma di perdita dell'udito a causa dell'esposizione al rumore. Quindi spiega che se le cellule ciliate presenti nell’orecchio, fondamentali per aiutarci a rilevare le onde sonore, vengono danneggiate subiamo una perdita permanente dell'udito o una degenerazione dell'equilibrio in quanto esse non si rigenerano.



A questi rischi si aggiungono quelli legati all'esposizione al rumore breve e intensa. È il caso dei pendolari che utilizzano i mezzi pubblici. Secondo uno studio pubblicato alcuni mesi fa da Vincent Lin dell’Università di Toronto in Canada sul Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery e riportato dal Dailymail, dovrebbero anche prendere in considerazione l'utilizzo di una protezione dell'udito durante l'utilizzo di autobus e treni.



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