Ascoltare la musica con gli auricolari: i rischi e le soluzioni

09 gennaio 2018, ore 09:24
agg. 10 gennaio 2018, ore 09:34
Ecco i consigli per evitare danni all’udito
Il docente fa sapere che un adolescente su cinque ha una qualche forma di perdita dell'udito a causa dell'esposizione al rumore. Quindi spiega che se le cellule ciliate presenti nell’orecchio, fondamentali per aiutarci a rilevare le onde sonore, vengono danneggiate subiamo una perdita permanente dell'udito o una degenerazione dell'equilibrio in quanto esse non si rigenerano.
A questi rischi si aggiungono quelli legati all'esposizione al rumore breve e intensa. È il caso dei pendolari che utilizzano i mezzi pubblici. Secondo uno studio pubblicato alcuni mesi fa da Vincent Lin dell’Università di Toronto in Canada sul Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery e riportato dal Dailymail, dovrebbero anche prendere in considerazione l'utilizzo di una protezione dell'udito durante l'utilizzo di autobus e treni.
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