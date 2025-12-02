Asia devastata da due cicloni Sri Lanka, Indonesia e Thailandia sono in ginocchio, più di 1200 vittime

Asia devastata da due cicloni Sri Lanka, Indonesia e Thailandia sono in ginocchio, più di 1200 vittime

Asia devastata da due cicloni Sri Lanka, Indonesia e Thailandia sono in ginocchio, più di 1200 vittime Photo Credit: Ansa/ CHAMILA KARUNARATHNE

Gabriele Manzo

02 dicembre 2025, ore 17:00

Intere regioni sommerse, quasi 300.000 persone si sono dovute spostare in strutture temporanee, attese altre pioggie, emergenza cibo, acqua ed elettricità

Le alluvioni in Asia stanno diventando sempre più intense, mettendo letteralmente in ginocchio Sri Lanka, Indonesia e Thailandia E' una catastrofe senza limiti. Ci sono Intere regioni sommerse e difficoltà nel reperire cibo, che costa sempre di più, acqua e altri servizi di estrema necessità.

Il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito lo Sri Lanka continua a peggiorare: secondo il Centro per la Gestione dei Disastri, le vittime sono salite a 410, mentre 336 persone risultano ancora disperse. Le immagini aeree mostrano la devastazione. Le forti piogge e le frane che hanno sommerso diverse regioni del Paese. Lo Sri Lanka è uno dei paesi più colpiti dalle alluvioni, ma in tutto il sud est asiatico si contano almeno 1.200 morti e centinaia di dispersi .Nelle regioni del sud est asiatico sono passati due diversi cicloni.Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per raggiungere i superstiti e recuperare le vittime e salvare quante più persone possibile e con ogni mezzo. Intere famiglie riescono a lasciare i villaggi a bordo di canoe senza poter portare nulla con sè. Le operazioni di soccorso sono rese estremamente difficili dalle strade ostruite e dai numerosi smottamenti e ponti crollati . E la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni quando sono previste altre piogge. Oltre 218.000 persone hanno trovato rifugio in strutture temporanee dopo una settimana di piogge torrenziali.


Aiuti difficoltosi

Le autorità srilankesi hanno detto che lunedì la circolazione dei treni, l’elettricità e le telecomunicazioni sono state parzialmente ripristinate. Restano impraticabili circa 10 ponti e 200 strade principali, secondo l’autorità nazionale che si occupa delle strade. Oltre alle centinaia di morti, in Indonesia oltre 460 persone sono disperse per le forti piogge e le conseguenti inondazioni causate dal ciclone Senyar, che ha spinto circa 300mila indonesiani a lasciare le loro case. La zona più colpita è quella di Sumatra, un’isola che si trova nella parte occidentale del paese. A causa dei ritardi negli aiuti molte persone non hanno più cibo a disposizione e ci sono stati episodi di saccheggio di case e negozi. BBC ha scritto che nella regione di Aceh, nella parte più a nord dell’isola, alcune persone non hanno ancora ricevuto rifornimenti di cibo e non mangiano da due o tre giorni.


Argomenti

alluvioni
Asia
Sri Lanka

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace»

    Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace»

  • Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

    Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

  • La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

    La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

  • I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

    I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

  • Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

    Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

  • Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

    Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

  • In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

    In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

  • A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

    A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

  • Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

    Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

  • Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

    Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

Dopo i colloqui di Ginevra, gli europei discutono del piano americano in Angola. Il Cremlino boccia la controproposta europea, non è costruttiva per Mosca. Usa e Ucraina riscrivono il piano

Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

Natale alla Casa Bianca: il tema, gli addobbi, i ritratti di The Donald (uno anche di mattoncini Lego)

L'attenzione minuziosa ai dettagli tradisce, in diversi casi, la firma della First Lady, Melania. Decorazioni e allestimenti natalizi in forma ridotta, a causa dei lavori in corso alla Casa Bianca

E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump