Asia devastata da due cicloni Sri Lanka, Indonesia e Thailandia sono in ginocchio, più di 1200 vittime

Le alluvioni in Asia stanno diventando sempre più intense, mettendo letteralmente in ginocchio Sri Lanka, Indonesia e Thailandia E' una catastrofe senza limiti. Ci sono Intere regioni sommerse e difficoltà nel reperire cibo, che costa sempre di più, acqua e altri servizi di estrema necessità.

Il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito lo Sri Lanka continua a peggiorare: secondo il Centro per la Gestione dei Disastri, le vittime sono salite a 410, mentre 336 persone risultano ancora disperse. Le immagini aeree mostrano la devastazione. Le forti piogge e le frane che hanno sommerso diverse regioni del Paese. Lo Sri Lanka è uno dei paesi più colpiti dalle alluvioni, ma in tutto il sud est asiatico si contano almeno 1.200 morti e centinaia di dispersi .Nelle regioni del sud est asiatico sono passati due diversi cicloni.Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per raggiungere i superstiti e recuperare le vittime e salvare quante più persone possibile e con ogni mezzo. Intere famiglie riescono a lasciare i villaggi a bordo di canoe senza poter portare nulla con sè. Le operazioni di soccorso sono rese estremamente difficili dalle strade ostruite e dai numerosi smottamenti e ponti crollati . E la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni quando sono previste altre piogge. Oltre 218.000 persone hanno trovato rifugio in strutture temporanee dopo una settimana di piogge torrenziali.



