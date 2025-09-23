Assemblea dell' Onu: Donald Trump ne ha per tutti, europa invasa dai migranti, politiche green una truffa colossale
23 settembre 2025, ore 18:15
Nel suo intervento, più di un'ora, il presidente degli Stati Uniti ha fornito la sua visione di un mondo a stelle e strisce, con poltiche che ricalchino le sue scelte
Donald Trump all’attacco di tutti durante il suo intervento all’Onu. Per il presidente degli Stati Uniti:"La questione politica numero uno del nostro tempo è la crisi delle migrazioni incontrollate" e l'Onu incoraggia l'"invasione" di alcuni Paesi attraverso l'immigrazione illegale. Lo ha detto Donald Trump, affermando che l'Europa è invasa da "illegali" e attaccando il sindaco di Londra Sadiq Kahn sul fronte dell'immigrazione definendolo "terribile".
Ha invitato gli alleati a prendere spunto dal suo operato: "Abbiamo intrapreso azioni coraggiose per porre rapidamente fine all'immigrazione incontrollata. Una volta che abbiamo iniziato a detenere e deportare tutti coloro che attraversavano il confine e a rimuovere gli stranieri illegali dagli Stati Uniti hanno semplicemente smesso di venire".
Trump ha definito l'alto tasso d'immigrazione in tutta Europa come parte dell'"agenda migratoria globalista". "È ora di porre fine all'esperimento fallito delle frontiere aperte. Dovete porvi fine adesso - ha detto, rivolgendosi soprattutto ai governi europei – I vostri Paesi stanno andando all'inferno".
Sul cambiamento climatico è stato ancora più duro
"Il cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata al mondo". Lo ha detto Donald Trump all'assemblea dell'Onu attaccando le politiche green e puntando il dito contro la Cina sull'inquinamento. "L'effetto primario delle politiche verdi è stato quello di ridistribuire la produzione dai paesi sviluppati ai paesi inquinanti che infrangono le regole", ha detto Trump ricordando che gli Stati Uniti, per sua scelta ,sono "usciti dal fake accordo di Parigi". Poi ha confermato la linea dura contro il traffico di droga proveniente dal Venezuela. Il presidente ha assicurato che gli Stati Uniti faranno sparire i narcotrafficanti venezuelani, dopo aver ordinato tre raid contro loro presunte imbarcazioni.
60 minuti di discorso
Il presidente americano ha terminato il suo discorso al dibattito dell'80esima Assemblea Generale Onu. Il tycoon ha parlato per quasi un'ora, mentre i discorsi dovrebbero non superare i quindici minuti (una richiesta che quasi nessun leader mondiale rispetta). Ha parlato anche di religione accennando che "La cristianita' e' la religione piu' perseguitata del pianeta".
Sui dazi altro argomento atteso: "I dazi sono un meccanismo di difesa durante l'amministrazione Trump. Vogliamo assicurare che il sistema funzioni per difendere la nostra sovranita' e contro le nazioni che si sono approfittate della precedente amministrazione Usa e di 'sleepy Joe Biden'
