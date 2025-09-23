Assemblea dell' Onu: Donald Trump ne ha per tutti, europa invasa dai migranti, politiche green una truffa colossale

Donald Trump all’attacco di tutti durante il suo intervento all’Onu. Per il presidente degli Stati Uniti:"La questione politica numero uno del nostro tempo è la crisi delle migrazioni incontrollate" e l'Onu incoraggia l'"invasione" di alcuni Paesi attraverso l'immigrazione illegale. Lo ha detto Donald Trump, affermando che l'Europa è invasa da "illegali" e attaccando il sindaco di Londra Sadiq Kahn sul fronte dell'immigrazione definendolo "terribile".

Ha invitato gli alleati a prendere spunto dal suo operato: "Abbiamo intrapreso azioni coraggiose per porre rapidamente fine all'immigrazione incontrollata. Una volta che abbiamo iniziato a detenere e deportare tutti coloro che attraversavano il confine e a rimuovere gli stranieri illegali dagli Stati Uniti hanno semplicemente smesso di venire".

Trump ha definito l'alto tasso d'immigrazione in tutta Europa come parte dell'"agenda migratoria globalista". "È ora di porre fine all'esperimento fallito delle frontiere aperte. Dovete porvi fine adesso - ha detto, rivolgendosi soprattutto ai governi europei – I vostri Paesi stanno andando all'inferno".



