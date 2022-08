Atletica, a Monaco di Baviera Marcell Jacobs sul tetto d'Europa, l'azzurro ha vinto l'oro nei 100 metri

Marcell Jacobs è campione d'Europa dei 100 metri. Nella di finale di Monaco di Baviera il campione olimpico con il tempo di 9.95 ha battuto i britannici Hughes argento e Azu medaglia di bronzo. "Grazie per chi ha tifato per me. E' stata una stagione complicata, difficile. Portare l'oro a casa è entusiasmante e mi da fiducia per il futuro . In realtà non sono soddisfattissimo della gara, in semifinale mi sembrava di aver corso nettamente meglio. In finale un pò di tensione c'era, ma sono riuscito a uscire poi bene sulla distanza, fortunatamente. Siamo arrivati davanti a tutti, questo è l'importante": queste le prime dichiarazioni di Marcell Jacobs dopo la vittoria nei 100 metri. Lo sprinter ha raccontato di aver avuto un risentimento al polpaccio sinistro prima della finale dove si è presentato con il taping. "E' successo tutto prima della semifinale, durante il riscaldamento ho sentito il polpaccio chiudersi completamente. Dopo aver rinunciato a tutte queste gare, si può capire cosa sia passato per la mia testa. Fortunatamente è stata solo una semplice contrattura".