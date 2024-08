"Attenzione delfini feroci": lo strano cartello che fa il giro della Rete. Ecco dove è accaduto

Strano, ma vero: esistono delfini feroci. Che attaccano l'uomo. Accade lontano dalle coste italiane, dove invece in questi ultimi mesi tantissimi utenti hanno pubblicato video di delfini che giocano in acqua. La Prefettura di Fukui, in Giappone centrale, ha diramato l'allerta alle autorità locali lanciando l'allarme: "Attenzione ai delfini feroci". Occorre, quindi, prudenza. Gli attacchi, secondo le autorità del posto, sono aumentati.

NUMEROSI ATTACCHI ATTACCHI

Nel Mar del Giappone, nell'ultimo anno, sono stati 18 i bagnanti attaccati dai delfini. Si tratta di un dato che è cresciuto rispetto al passato: nel 2022 si sono registrati due attacchi dei delfini e ben 9 nel 2023. Sempre in Giappone, l'ultimo incidente, ha riguardo un bambino che ha fatto ricorso alle cure mediche e ben 20 punti di sutura.

I DELFINI IN ITALIA, I VIDEO DIVENTANO VIRALI

Storia diversa, per fortuna, in Italia dove sono numerosi gli avvistamenti di delfini. Dall'Isola d'Elba alle Eloie, passando per la Sardegna o la Puglia: in tutta Italia sono tantissimi gli esemplari che si avvicinano alle imbarcazioni giocando con l'uomo.

Molti anni fa, a Manfredonia (in provincia di Foggia), nel porto turistico arrivò un delfino che venne ribattezzato con il nome di Filippo. Giocava con tutti. Regalava splendide performance a chi, con il motoscafo, lasciava il molo per navigare al largo del Gargano. Aveva scelto il porto di Manfredonia come sua seconda casa. Il delfino Filippo venne trovato morto il 6 agosto di 20 anni fa nelle acque antistanti il porto di Manfredonia. Ma nel Foggiano tutti lo ricordano ancora oggi con video dell'epoca e tante foto.