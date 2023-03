Auguri a Bruno Pizzul, oggi il popolare telecronista sportivo compie 85 anni

GRANDE TELECRONISTA, PERSONA PER BENE

Bruno Pizzul non ha mai avuto la patente. In certe notti di coppe dei campioni capitava di vederlo arrivare a san Siro in bicicletta, che legava ai cancelli dello stadio con catena e lucchetto. Una immagine lontana dal calcio business, dai procuratori milionari e dai telecronisti personaggi. In realtà Bruno Pizzul personaggio famoso lo è, mi è capitato di fare un viaggio con lui in treno e tra Milano e Firenze ha ricevuto decine di richieste di foto o autografo. Personaggio che si è sempre distinto per umanità, eleganza, competenza. Davanti al microfono ha unito la preparazione dell’ex calciatore al lessico dell’insegnante di lettere. Ma riannodiamo il filo e raccontiamo questa storia dall’inizio.





CALCIATORE E PROFESSORE

Bruno Pizzul nasce a Udine l'8 marzo 1938. All’oratorio di Cormons inizia a giocare a calcio, ma i suoi genitori spingono perché porti a casa il famoso “pezzo di carta”. E allora pallone e studi in giurisprudenza procedono di pari passo. Fisico possente, Bruno riesce a ritagliarsi uno spazio nel mondo del calcio professionistico: nel 1958 a vent’anni arriva fino in serie B, con la maglia del Catania: non è un talento sopraffino, ma un roccioso difensore. La sua carriera in campo però finisce presto a causa di un grave infortunio al ginocchio. E allora viene utile il pezzo di carta, il professor Pizzul inizia ad insegnare lettere nelle scuole superiori del Friuli.