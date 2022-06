Australia, arrivano i cani che fiutano oggetti digitali

In un momento storico in cui i criminali tendono a sostituire sempre più passamontagna e revolver con computer, hard disk e telefoni, anche chi combatte il crimine deve tenersi aggiornato. Ormai nell’immaginario collettivo lo stereotipo dell’appuntato fermo dietro la macchina da scrivere a dattilografare il verbale di turno pare sia stato superato da tempo, anche grazie al racconto di reparti speciali delle forze dell’ordine di tutto il mondo impegnate in metodi investigativi sempre più tecnologici e futuristici che prevedono spesso anche il coinvolgimento di cani e delle loro abilità di ricerca. Proprio nell’ottica di sfruttare ancora di più l’immenso potenziale di questi animali, in Australia è stata da poco creata un’unità cinofila molto innovativa composta da 9 poliziotti a quattro zampe capaci di rintracciare oggetti tecnologici digitali.





La squadra

A comporre questo nucleo investigativo così particolare – ancora nelle fasi di prova e sperimentazione -, come accennato, sono ben nove cani da fiuto specialmente addestrati che, in un prossimo futuro sarebbero pronti per essere dispiegati in altrettante stazioni di polizia attraverso l'Australia. Lo scopo è impiegarli per scoprire e seguire un nuovo odore: quello della tecnologia digitale. Chiunque di noi sia passato da un aeroporto avrà sicuramente già intravisto le squadre addette al controllo dei passeggeri che, soprattutto in corrispondenza dei gate relativi a voli esteri, sfruttano la sensibilità olfattiva di cani in grado di scovare droghe ed esplosivi. Nei film polizieschi a tutti è capitato di vedere la classica scena in cui, per rintracciare una persona scomparsa, si fa annusare un suo oggetto al simpatico quadrupede che, in un lampo, inizia la ricerca nella zona incriminata. Nel caso di questa particolare squadra australiana, i poliziotti a quattro zampe sono stati addestrati per fiutare oggetti tecnologici e digitali come USB, hard drive e schede SIM.