Australian Open: epico match di semifinale, alla fine la spunta Nole Djokovic, Sinner ko in cinque set

Gabriele Manzo

30 gennaio 2026, ore 15:44 , agg. alle 17:38

Grande spettacolo, con Sinner che sprecato tante possibilità, il Serbo ha compiuto una serie di rimonte che sembravano impossibili sul suo servizio nel quinto set

Ha vinto uno inossidabile Djokovic, al secondo match point: 3-6;6-3;4-6;6-4;6-4.Una partita lunghissima con tanti momenti chiave, che i due protagonisti a tratti hanno mostrato di poter vincere. Nel quinto set il serbo ha rimontato due volte da 15-40 e una da 0 -40 all’ottavo game, con Sinner che con ben otto possibilità di prendergli il servizio non è riuscito a farlo. Jannik ha dovuto cedere il suo al settimo game. E stata una lunga lotta con una miriade di Ace, durata più di quattro ore. Il serbo non si mostrava così in palla da molto tempo.

I precedenti

Una rivalità, quella tra Djokovic e Sinner, che, partita dopo partita, sta diventando un classico di questo sport: quello di oggi è stato il dodicsaimo esimo incontro tra i due. Per la quinta volta in palio era l'accesso a una finale Slam come già successo a Wimbledon (2023 Djokovic, 2025 Sinner), Roland Garros (Sinner 2025) e proprio agli Australian Open (Sinner 2024). Tutte le vittorie di Djokovic sono arrivate nei primi 5 match disputati, poi Sinner, dopo il successo nei gironi delle Finals 2023 si è sbloccato: da quel momento lo score è nettamente suo 6-1, che adesso diventa 6-2.

La finale contro Alcaraz

La finale sarà con Carlos Alcaraz, che si è guadagnato l’accesso agli Australian Open dopo un'estenuante maratona contro Alexander Zverev. Nel corso delle oltre cinque ore di match, vinto in cinque set. Nel corso del terzo set, sul 5-4 Alcaraz, lo spagnolo, visibilmente claudicante, aveva chiesto il Medical Time Out scatenando la furia di Zverev. Il tedesco infatti sosteneva che il suo avversario non potesse interrompere il match con l'intervento del medico per trattare dei crampi ed è stato molto duro con il giudice di sedia: "Ha i crampi, cos'è questa stronzata? Non può sottoporsi a MTO (medical time out), ha i crampi! Cos'altro dovrebbe essere? Questa è una stronza*a assoluta! È incredibile!". Carlitos è stato trattato dal fisio alla gamba destra e non è chiaro se effettivamente il problema fosse riconducibile a crampi. In effetti il regolamento non prevede la possibilità di chiedere il medical time out (e quindi i tre minuti di stop al cambio campo) per crampi. Zverev quindi, nella sua protesta, ha ritirato fuori una sua vecchia polemica: i favoritismi nei confronti di Alcaraz e Sinner. Il tedesco più volte infatti fatto aveva insinuato che gli organizzatori dei tornei rallentassero le superfici per favorire Jannik e Carlitos.


