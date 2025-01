Una nuova strage si è verificata negli Stati Uniti. E avvenuta a New Orleans nel quartiere francese, esattamente in Bourbon street, il primo bilancio è già molto pesante, sono morte almeno dieci persone altre 30 sono rimaste ferite dopo che un veicolo ha investito la folla. Secondo le prime informazioni, diffuse dalla CNN un auto ha investito la gente percorrendo a forte velocità Bourboun Street,prima che il conducente scendesse e iniziasse a sparare, non è ancora chiaro se con un pistola o un fucile. La polizia sta ricostruendo la vicenda, ascoltando testimoni oculari. La polizia ha poi risposto al fuoco. Un portavoce della polizia di New Orleans ha detto alla Cbs News che "non si conosce il numero dei feriti, ma sono stati segnalati dei decessi".

Intervento in corso

Ci sono 30 feriti trasportati dal Noems (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 morti. I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendo sulla scena. Seguiranno gli aggiornamenti man mano che verranno ricevuti", si legge in un comunicato dell'agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready.





Le indagini

L'indagine sull'auto che si è schiantata sulla folla a New Orleans è stata affidata all'Fbi, secondo cui ''non si è trattato di un evento terroristico'', a differenza di quanto aveva affermato il sindaco LaToya Cantrell. Intervenuto in conferenza stampa, l'agente speciale incaricato dell'indagine Agent Aletha ha annunciato che nella zona è stato rinvenuto un "ordigno esplosivo improvvisato". "Stiamo lavorando per confermare se il dispositivo sia in grado di colpire o meno", ha aggiunto. L’uomo la cui identità non è stata ancora rilevata, non era in stato di alterazione da alcool, si verificano altre ipotesi, ma il gesto appare intenzionale. C’è la volontà di fare un massacro.