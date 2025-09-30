Avanti un altro, da domani su Canale 5 le nuove puntate senza il Bonus storico: "Mandato via da Sonia Bruganelli"

Il programma è già tornato in onda dal primo settembre, ma con puntate registrate nel 2024.

Da domani, mercoledì 1° ottobre, invece, arriveranno i nuovissimi episodi di Avanti un altro, che raggiunge così la 15esima edizione.

Si tratta del popolare game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45, sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Avanti un altro, meccanismo confermato

Il rodatissimo meccanismo di gioco è confermato: come da tradizione, in ogni puntata del preserale più bizzarro della tv, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza.

Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate.

Avanti un altro 2025: le novità

Ci saranno però alcune novità nel cast. Per esempio ci sarà un nuovo Bonus, l'ex Uomini e donne, Temptation Island e Isola dei famosi, Luca Ventrone. Sarà lui a prendere il posto di quello storico, Daniel Nilsson, escluso dal programma presumibilmente (ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito) dopo i problemi con la giustizia avuti lo scorso giugno da Daniel.

"Io fatto fuori da Sonia"

All'inizio dell'estate, infatti, il modello svedese era stato arrestato a Cervinia con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata, che avrebbe picchiato a seguito di una violenta lite.

Lo stesso Nilsson su Instagram ha spiegato la sua mancata riconferma nella trasmissione, tirando in ballo Sonia Bruganelli che con la sua società Sdl2005 fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

"Il vero motivo è che Sonia ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte. La mia presenza non recava alcun problema al programma e lo dimostra il fatto che le puntate che stanno andando in onda in questo momento mi vedono presente perché registrate e nessuno ha avuto nulla da dire sulla mia presenza. Mi spiace che si voglia far passare la mia sostituzione con altro danneggiando la mia immagine. Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni manifestando sempre l’affetto che tuttora riscontro incontrando persone quotidianamente".

Il salottino di Avanti un altro

Tra i nuovi ingressi nel mitico Salottino, anche Sofia Bartoli nel ruolo de “La Veterinaria”, con domande riguardanti il regno animale, e “La Cina”, ovvero Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina.

Non mancheranno i personaggi storici, tra cui la Bonas Paola Caruso, lo Iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta, il Jolly Alessandro Patriarca, la Regina del Web Laura Cremaschi, la Bona Sorte Viviana Vizzini. Inoltre, Horror (Jean Michel Danquin), XXXL (Francesco Nozzolino), l’Agente Segreto (Martino Meuli), il Coreografo (Nino Tortorici) e tanti altri. E poi, Carlo Romano, nel ruolo di “Rebus” e del nuovo personaggio, “Il Genio Inventore”.



