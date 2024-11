Azzurri sconfitti a san Siro, la Francia si impone 3-1; Italia qualificata per i quarti ma non da prima del girone Photo Credit: agenziafotogramma.it

Una sconfitta che da fastidio, ma che non compromette più di tanto la situazione. L'Italia era e resta qualificata per i quarti di finale di Nations League. Non passa però da prima del girone, questo significa che troverà sul suo cammino un avversario più forte. Quando una squadra è giovane ci sta che ogni tanto prenda uno schiaffo: può persino essere utile, può servire a crescere. Sul piano del gioco è stato fatto un passo indietro, se non altro gli azzurri ci hanno messo quel cuore che contro la Svizzera all'Europeo non si era proprio visto.

PARTENZA IN SALITA

Si comincia male: prima i fischi alla Marsigliese, poi il gol della Francia dopo nemmeno due minuti: lo segna Adrien Rabiot, colpendo di testa dal centro dell'area piccola su azione di calcio d'angolo; i transalpini sono imponenti sul piano fisico, ma la difesa poteva fare meglio. Una volta sotto l'Italia fatica a reagire. Da segnalare solo un tiro di Barella, disinnescato da Maignan. Poco dopo la mezzora sono i francesi a raddoppiare con una magnifica punizione di Digne, un tiro che abbina potenza e previsione, con il pallone che finisce sotto il sette. Stavolta gli azzurri sono bravi a reagire: un paio di minuti e riaprono la partita, solita penetrazione di Dimarco a sinistra, assist per Cambiaso che appoggia in rete. All'intervallo Francia avanti ma Italia ancora in partita.