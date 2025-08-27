Ballando con le stelle: anche Paolo Belli tra i concorrenti, ecco tutto quello che c'è da sapere

Francesco Fredella

27 agosto 2025, ore 17:00

Il programma di Milly Carlucci sta per tornare. Si prevedono scintille e colpi di scena

Manca poco, pochissimo, al ritorno in tv di Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci, seguitissimo dal pubblico, riserva sempre tante sorprese. Una di queste, già annunciata, è il ritorno in televisione di Barbara d'Urso, che scende in pista su Rai1. Poi l'arrivo, in una veste del tutto nuova, di Paolo Belli: il musicista, volto famosissimo di Ballando con le stelle, non sarà più inviato, ma concorrente.

IL CAST UFFICIALE

Sono 12 i concorrenti annunciati:  Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, il cantante rapper Rosa Chemical, la cantante Marcella Bella e la conduttrice televisiva Francesca Fialdini. Poi, come detto, Barbara D'Urso - che dopo un lungo decennio a Mediaset torna in Rai. 
Ci saranno anche Martina Colombari, Nancy Brilli, l'ex tennista Fabio Fognini e l'ex nuotatore Filippo Magnini. Uno degli ultimi concorrenti annunciati: Beppe Convertini, conduttore amatissimo, che ha svelato di essere stato chiamato da Milly Carlucci con un breve filmato sui social. 

LEGGI ANCHE - Barbara d'Urso: "Sì, è vero, ho proposto un programma alla Rai, al direttore è piaciuto"

Barbara d'Urso torna a parlare: "Da quando ho lasciato Mediaset sono spariti tutti"

IL SUCCESSO DI BALLANDO CON LE STELLE

Da tantissimi anni, il programma di Milly Carlucci conquista il pubblico. Confermatissimi tutti i giurati, che sono il "sale" del format, quest'anno non mancheranno colpi di scena e novità. Attesissima Barbara d'Urso, il vero scoop di Ballando con le stelle. Perché il suo ritorno in tv, dopo alcuni anni di assenza, è molto atteso.

BARBARA D'URSO TORNA IN TELEVISIONE

Manca dalla tv da alcuni anni, da quando Pomeriggio 5 è stato affidato alla Merlino (tra poche settimane, invece, il format cambia con l'arrivo di Gianluigi Nuzzi). La d'Urso, a quanto pare, si starebbe già allenando per scendere in pista ballando davanti ad una giuria molto severa e rigorosa. Ma la regina della tv non ha sicuramente paura di questa nuova avventura professionale, che la vedrà abbracciare il pubblico di Rai1 (e forse anche quello di Canale5). 

