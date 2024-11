Ballando con le stelle, sul caso Madonia parla Milly Carlucci. Ecco cosa ha detto ieri la conduttrice

Milly Carlucci ci mette la faccia e chiude definitivamente le polemiche sul caso Angelo Madonia che hanno investito questa settimana “Ballando con le stelle”, lo show di Rai 1 del sabato sera. Il ballerino, che in questa 19esima edizione era stato investito del ruolo di insegnante della campionessa olimpica Federica Pellegrini, è stato sostituito dalla direzione artistica e dalla Rai dopo una situazione non più sostenibile. Al suo posto è stato designato il veterano del programma Samuel Peron. Ieri pomeriggio, intervenuta in collegamento nella trasmissione “Vita in Diretta” di Alberto Matano, ha detto la sua spiegando definitivamente i retroscena sulla vicenda.





“LE COSE PERSONALI HANNO DISTRATTO IL MAESTRO”

“È un programma che si basa su un assunto fondamentale” ha detto la Carlucci in collegamento nel salotto pomeridiano di Matano: “Prendiamo persone che sono famose in altri campi e che noi affidiamo a un maestro o una maestra. Il maestro diventa un mondo per questo personaggio. Diventa un supporto psicologico in tutto e per tutto. La paura di fare una figura di schifo c'è in tutti perché mette in gioco la propria carriera. L'assunto fondamentale è che debba esserci un'unità tra maestro e allievo. Un'unità che c'è sempre stata. Davanti alla giuria, il maestro difende l'allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Meno che mai devono avere riverbero sulla vita quotidiana.” Poi la conduttrice ha parlato di come il ruolo dell’insegnante di ballo non è svincolato dalla squadra di lavoro che porta avanti il programma: “Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare se stesso. È l'estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti. Questo è sempre successo con tutti per 19 anni. In questo caso, purtroppo, è successo che cose personali hanno distratto il maestro, ma la questione non è il personaggio ‘nome e cognome’, ma riguarda chiunque lavori in Ballando con le stelle.” ha concluso.

Prima di chiudere il collegamento poi Milly Carlucci ha salutato e ringraziato Samuel Peron, precisando che la stessa Federica Pellegrini ha appreso la notizia della decisione dalla produzione soltanto il lunedì: “Niente è arrivato dalla nostra concorrente”, specifica la conduttrice.





AMANDA LEAR BALLERINA PER UNA NOTTE

Nel frattempo è tutto pronto per tornare in pista domani sera, 30 novembre, per la decima puntata di “Ballando con le stelle 2024”. Nel menù della serata è il momento del ripescaggio, per aprire nuovamente la strada a uno dei concorrenti eliminati nel corso delle puntate precedenti. Come ballerina per una notte è attesa Amanda Lear, che torna a “Ballando” dopo aver ricoperto il ruolo di giudice nelle prime due edizioni.

Lo show del sabato sera continua a macinare ascolti record. La settimana scorsa ha ottenuto il 26.8% di share con 3 milioni 446 spettatori.