Bambine sempre più ossessionate dalla bellezza, sul web è cosmeticoressia: a 11 anni si usa la crema di mamma

Da qualche tempo sta emergendo un fenomeno sempre più strisciante e diffuso tra le giovanissime che usano il web: si chiama cosmeticoressia e indica un' attenzione spasmodica alla bellezza e alla perfezione estetica, attraverso il ricorso a prodotti cosmetici non adatti all'età. La generazione Alfa ( delle nate cioè dopo il 2010) è quella interessata, perché sono proprio ragazzine di età inferiore ai 16 anni le vittime dell'ossessione cosmetica che viene accentuata dal passaparola social.

I consigli cosmetici delle baby influencer

Emerso negli Stati Uniti, ma diffuso ormai in tutto il mondo, il fenomeno vede milioni di bambine, tra i 6 e gli 11 anni utilizzare cosmetici e applicare sulla pelle del viso decine di prodotti non adatti a loro, dai sieri ai detergenti esfolianti, dalle maschere alle creme anti-età. On line stanno diventando virali una serie di contenuti con l’hashtag #sephorakids, in cui si possono trovare tutorial, realizzati da bambine di ogni nazionalità, che, ossessionate dalla bellezza, insegnano alle loro coetanee come applicare una crema di bellezza anti-age o farsi uno scrub pensato e realizzato per pelli molto più mature Se prima le bambine imitavano le mamme, magari utilizzando di nascosto i loro trucchi, oggi imitano invece le loro coetanee che postano di continuo sui social contenuti su come applicare i prodotti beauty degli adulti.