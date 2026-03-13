Bansky: svelato il mistero, i celebri graffiti sono un' opera cooperativa, c'entra anche Robert Del Naja
13 marzo 2026, ore 20:30
Una inchiesta gornalistica della Reuters ha fatto luce su ogni particolare delle opere sparse per le strade del mondo,Gunningham aveva cambiato il suo nome in Jones
Robert Del Najal
La vera rivelazione riguarda il legame con i Massive Attack. Per anni si è creduto che Robert Del Naja potesse essere Banksy; la verità emersa è ancora più bella, affascinante. Del Naja non è l'alter ego, non Bansky, ma un suo discepolo. L’inchiesta conferma una collaborazione organica: il musicista è il braccio destro e il confidente artistico con cui Banksy avrebbe concepito e realizzato diverse opere a quattro mani. La firma non è più un mistero, è una “ditta” garante di arte e sensibilità contemporanea.
Cosa esprime
Stiamo parlando di opere sparse per il mondo, conosciute ai più, come Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon e Flower Thrower, che hanno reso Banksy un punto di riferimento mondiale.L’obiettivo di Banksy è stato sempre mettere in discussione , attraverso la sua arte, i problemi che affliggono la società moderna, toccando il pubblico su temi come il consumismo, la guerra e il potere, con immagini metaforiche, divertenti, provocatorie e di impatto visivo immediato.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo
Era il 2 marzo 1969, quando il Concorde volò per la prima volta, il futuro dell’aviazione civile stava per cominciare
27 anni fa il primo decollo di un aereo che guardava al futuro, anche se anni dopo, quel futuro è stato sospeso, ma il Concorde continua a risuonare nella storia dell’aviazione
La strage di Crans Montana, il buttafuori del locale contro Jessica Moretti: ha detto allo staff di tenere chiuse le porte di sicurezza
A Sion proseguono interrogatori e audizioni di indagati e testimoni. Oggi è stata la volta di uno dei due addetti alla sicurezza. Riflettori anche sull'inchiesta italiana