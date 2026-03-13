Bansky: svelato il mistero, i celebri graffiti sono un' opera cooperativa, c'entra anche Robert Del Naja





Uno dei misteri più fitti dell’arte contemporanea è stato risolto dall’agenzia giornalistica britannica Reuters, che ha compiuto una indagine internazionale. Bansky è stato scoperto definivamente. E si tratta di un quasi duo, questo l’aspetto più eclatante del lavoro dell’agenzia. Non chiamatelo più solo Robin Gunningham.

Sebbene già nel 2008 fosse stato inquadrato l'uomo di Bristol nato nel '73, ha giocato l'ultima carta del trasformismo: cambiare legalmente nome in David Jones. Una scelta che è un manifesto poetico, ma anche furbo: Jones è il nome più diffuso del Regno Unito, il nascondiglio perfetto nella banalità statistica, ma è anche il vero nome di David Bowie. Un cerchio che si chiude, considerando che proprio l'alter ego di Bowie, Ziggy Stardust, ha prestato i lineamenti al celebre stencil della Regina Elisabetta firmato da lui.

Il labirinto costruito da Banksy per proteggere il segreto più redditizio dell'arte contemporanea è crollato sotto il peso di un'inchiesta internazionale firmata Reuters. I suoi giornalisti Hanno setacciato archivi giudiziari, rintracciando i documenti di un arresto avvenuto a New York nel 2000, e hanno incrociato quei dati con le tracce lasciate sul campo durante l'ultima missione dell'artista tra le macerie dell'Ucraina nel 2022. Ogni frame, ogni ombra e ogni documento legale ora punta chiaramente in un'unica direzione.



