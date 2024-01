Beatles, tra una settimana all'asta da Christie's il dipinto con la firma dei quattro di Liverpool

Un soggetto astratto su sfondo rosso, acrilico e acquerello su carta giapponese. È un dipinto del 1966, la firma inconfondibile: i quattro Beatles. La tela, realizzata a otto mani dai ragazzi di Liverpool, finirà all’asta tra una settimana. Il 1 febbraio da Christie’s, a New York, con una stima compresa tra i 400mila e i 600mila dollari.





TOKYO, 1966

Nota come “Images of a Woman”, dal nome che le diede un giornalista giapponese, l’opera fu realizzata nel corso di una tournèe a Tokyo. Ci vollero solo due notti, in una lussuosa suite d’albergo, quella stanza 1005 che per la band, braccata da orde di fan ovunque andasse e per questo tenuta sotto stretta sorveglianza dalle autorità, fu quasi una prigione. I Beatles trascorsero lì quasi la totalità delle loro 100 ore in Giappone, dal 29 giugno al 3 luglio. E allora un set di materiali per dipingere ricevuto in dono da uno dei tanti visitatori fu la perfetta fuga dalla noia. A raccontare la storia è il fotografo Robert Whitaker, che accompagnava la band e ha documentato quel leggendario soggiorno. Scatti in cui John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr sono impegnati nel realizzare il dipinto, le espressioni concentrate e una grande lampada di fronte a loro. Ed è proprio nel disco bianco lasciato dalla base della luce che ora campeggiano le quattro firme.







“UN MOMENTO MAGICO NELLA STORIA DELLA BAND”

Il talento artistico dei Beatles non era certo segreto, e non solo in ambito musicale, visto che spesso disegnavano e aggiungevano bozzetti ai loro autografi. "E' un quadro che cristallizza un momento magico nella storia della band" ha spiegato Casey Rogers, esperto della casa d’aste. I Beatles infatti interruppero i tour due mesi dopo la tappa a Tokyo: "Per questa ragione il dipinto è speciale, perché non accadde mai più, dopo quell'episodio, che si trovassero tutti assieme chiusi in una stanza senza molto altro da fare", ha detto il biografo della band Mark Lewisohn.