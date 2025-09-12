Beautiful, in arrivo la prima coppia gay maschile

Novità storica in Beautiful, l'eterna soap opera americana che in Italia viene trasmessa da Canale 5.

Nelle nuove puntate, infatti, arriverà la prima storia d’amore gay.

Beautiful, tutto sul nuovo personaggio

Come anticipato da Deadline, nel cast di Beautiful entrerà Harrison Cone. L'attore 22enne, già visto in American Horror Stories, interpreterà un aspirante stilista che intrattiene una relazione con Remy Pryce (Christian Weissmann).

La prima apparizione del personaggio di Cone alla Forrester Creations è prevista, almeno nella programmazione americana su CBS (dove ha superato le 9.500 puntate), per martedì 16 settembre.

In Italia bisognerà aspettare quasi un anno.

Il nome del personaggio di Cone viene tenuto segreto perché ha un legame stretto con uno dei protagonisti principali della serie.

I precedenti queer in Beautiful

In quasi 40 anni di vita, in Beautiful non si era mai vista una storia gay maschile.

Nel 2012 ci fu, invece, la prima coppia lesbica, composta da Karen Spencer (Joanna Johnson) e Danielle (Crystal Chappell). Inizialmente Danielle era stata presentata come amica di Karen, ma in seguito si era rivelata la sua partner romantica.

Nel 2015 fu la volta di Maya Avant (Karla Mosley), primo personaggio transgender della soap poi diventata prima sposa transgender nella storia della tv. Nel 2019 il personaggio fu cancellato.

Beautiful, la storia della soap opera

Creata da da William J. Bell e Lee Phillip Bel nel 1987, Beautiful va in onda in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Nello stesso anno fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Attualmente viene proposta tutti i pomeriggi su Canale 5.

Beautiful nel mondo

Beautiful, solitamente ambientato nel dorato ambiente della moda di Los Angeles, ha girato il mondo, facendo tappa anche in Italia.

L'ultima volta, nel 2023, a Roma. Ma anche al lago di Como nel 1997, a Venezia nel 1999, a Portofino nel 2002 e in Puglia nel 2012.

Oltre all’Italia, Beautiful ha girato episodi anche in Australia (2007 e 2017), Abu Dhabi e Dubai (2014), Danimarca (2015), Francia (2014), Olanda (2014), Messico (2011) e Principato di Monaco (2013, 2014, 2016, 2017, 2022).



