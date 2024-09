Belen Rodriguez senza freni: "Non mi sento vecchia". E su Stefano De Martino... Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA

Un fiume in piena. Belen Rodriguez, senza filtri, in un'intervista al Corriere della sera, racconta tutta la sua vita. Successi e difficoltà. Salite e discese, come le montagne russe. A 40 anni, che compie il 20 settembre, arriva il momento di fare un bilancio.

L'arrivo in Italia. L'amore con Stefano De Martino. Il matrimonio con l'ex ballerino di Amici, oggi volto di punta di Rai1, la nascita di Santiago. E poi la rottura, ma anche il ritorno di fiamma. Il resto è storia di questi anni, scanditi sempre da grandi successi in televisione e sui social. L'argentina resta una delle donne più ricercate dai cronisti, ma le interviste sono centellinate. Poche, ma buone. A Il corriere della sera dice:

«Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il corpo giovane ha pensieri giovani, il corpo maturo ha pensieri maturi».

Ma non chiamatela influencer. Conduttrice o influencer? «No per carità, io sono degli anni Ottanta», aggiunge. E la storia d'amore con Stefano De Martino?

«In realtà con Stefano pur con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini», aggiunge.

Belen, senza filtri, dedica anche un pensiero agli haters (gli odiatori in Rete), che in questi anni non sono mai mancati. «Li capisco: ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono pure intelligente. Io li capisco che gli girano».

CAPITOLO AMORE: NO COMMENT

Inevitabile, quando si parla con Belen, non parlare di amore per cercare di fare lo scoop. "No comment", risponde così quando le chiedono se è fidanzata. In passato, dopo la grande storia con alti e bassi con De Martino, è stata legata a Antonino Spinalbese (ex hairstylist), da cui ha avuto una figlia meravigliosa.