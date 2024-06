“Sono stata fatta a pezzi, a brandelli. Ma alla fine vinco io": Belen Rodriguez si racconta senza filtri

“Sono stata fatta a pezzi, ma alla fine vinco io”, Belen Rodriguez a cuore aperto si confessa al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Una lunga intervista senza filtri. Domenica, tra l'altro, sarà presente come damigella d'onore alle nozze di Cecilia, sua sorella, che dirà sì ad Ignazio Moser (i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello vip).

“Sono stata fatta a pezzi, a brandelli. Ma alla fine vinco io, perché non mi arrendo. Sono innamorata…”, racconta. Ora è felice con Angelo Edoardo Galvani, il suo nuovo amore. “Dall'età di 16 anni ho iniziato a lavorare per cercare di cambiare il destino della mia famiglia e forse, senza rendermene conto, sono diventata per loro una colonna portante. Con i primi soldi che guadagnavo compravo un litro di pittura e ripitturavo la casa prima che i mei tornassero dal lavoro: era una soddisfazione gigantesca per me”, dice la showgirl. “Ho iniziato facendo la cameriera, quella che consegnava i volantini per la strada, la promoter: ho fatto un po' di tutto”.

"MI INTRISTISCO COME TUTTI"

"Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così – continua Belen Rodriguez - Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca”. La sua carriera inizia sulle passerelle, dove conquista subito il pubblico e gli addetti ai lavori. “Mi sono subito annoiata a fare la modella perché sono un personaggio parlante che cerca il contatto. Non sono mai voluta stare in silenzio e non ho mai voluto comunicare con gli altri solo attraverso il corpo. La mia più grande fortuna è stata non sentirmi mai all'altezza”.

BELEN E LA TV, UN RAPPORTO FINITO NELL'ULTIMO ANNO?

Belen Rodriguez ha "perso" il video da un anno circa, ovvero da quando a Mediaset c'è stata una vera e propria rivoluzione. E lei, come ha sempre raccontato, ha preferito prendersi un periodo di pausa dagli impegni in televisione. Una nuova vita per la showgirl che continua a mettere tutti d'accordo sui social. Tornerà in televisione? I fan, numerosissimi, lo sperano.