Belluno: undicenne sale sull'autobus con il bìglietto sbagliato, fatto scendere cammina per sei chilometri sotto la neve

Sei chilometri a piedi, a meno tre gradi, sotto la neve, a undici anni. Una esperienza terribile che non dimenticherà mai. Il caso nel bellunese. Il bambino aveva un carnet di biglietti che non era valido nel periodo delle Olimpiadi. L'autista, dopo un controllo, lo ha fatto scendere dal mezzo lasciandolo per strada. Arrivato a casa il minore era in ipotermia.

La nonna del piccolo infuriata

«Ora tocca alla procura di Belluno indagare. Dal mio punto di vista è ravvisabile il reato di abbandono di minore, anche se di ipotesi magari ce ne sarebbero altre, ma sarà la Procura poi a considerarle. Sicuramente esisteva un obbligo di custodia». Queste le parole di Chiara Balbinot, avvocata e nonna del bambino. L’undicenne è stato fatto scendere dall’autista della linea 30 Calalzo-Cortina, martedì 27 gennaio, in provincia di Belluno, perché non aveva il biglietto giusto. Il bambino, dopo tutti quei chilometri al freddo, è arrivato a casa in un pericoloso stato di ipotermia.



