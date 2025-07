Ben Affleck: "Sono guarito dall'alcol, sarò buon padre"

Completato un ciclo di riabilitazione dall'alcolismo

Ben Affleck ha dichiarato che vuole uscire dal tunnel dell'alcol e sembra essere sulla buona strada dopo aver completato un ciclo di riabilitazione dall'alcolismo. "Ho completato - ha spiegato in un post su Facebook - un trattamento per la dipendenza da alcol. Si tratta di una cosa con cui ho avuto a che fare in passato che continuerò ad affrontare. "Voglio vivere la vita al massimo ed essere il miglior padre possibile".

