Bennifer ai titoli di coda: in tribunale la guerra dei soldi tra Jennifer Lopez e Ben Afflek è appena cominciata

C’eravamo tanto amati ma ora è guerra aperta, sui soldi. Finisce così direttamente in tribunale, senza passare da un avvocato, l’unione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Cosa decisamente insolita nel mondo dei vip i due non avevano stipulato l'accordo prematrimoniale, accecati dall'amore e forse eccessivamente fiduciosi sulla tenuta di una love story cominciata vent'anni fa e naufragata allora come adesso sotto i riflettori dei media. Cosa significa questo? Che ogni profitto degli ultimi due anni entrerà in una cassa comune e questo include i film di lui di questo periodo, l'album e il film di lei che analizzavano la vita amorosa della protagonista, che per Afflek sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. E ora il tribunale ha chiesto a entrambi di condividere le informazioni finanziarie: entrate, spese, proprietà e debiti. La guerra dei soldi è appena cominciata.

L'EPILOGO IN TRIBUNALE

E' stata JLo a chiedere il divorzio da Ben Affleck, dopo due anni di matrimonio. Lo riportano i media americani, citando i documenti depositati in tribunale dalla star. Nelle carte non si indica l'esistenza di un accordo prematrimoniale e, secondo indiscrezioni, non ci sarebbe. Per questo i riflettori si spostano sui patrimoni, e così si spiega la richiesta del Tribunale che ha dato 60 giorni alla Lopez per presentare una dichiarazione finanziaria e Affleck avrà altri 60 giorni dopo che lei avrà presentato le sue informazioni per fare altrettanto. In caso contrario saranno passibili di sanzione.