Biden ha graziato due tacchini, gli ultimi del suo mandato, salvi Peach e Blossom, venti chili ognuno

La vita da tacchino può riservare sorprese. Giovedì 28 partono i festeggiamenti ufficiali per il Giorno del Ringraziamento , alla Casa Bianca è andata in scena la cerimonia della grazia , che si tiene dal 1947 con la presidenza di Harry Truman. Questa volta è toccato a due esemplari di 20 chili ciascuno, Peach e Blossom . "Questo evento - ha dichiarato Joe Biden - segna l'inizio ufficiale della stagione delle festività a Washington ". "E' l'ultima volta - ha aggiunto Biden - che vi parlerò da qui come vostro presidente. Lasciatemi dire che è stato il più grande onore della mia vita , e per il quale sarò per sempre grato. Peach e Blossom , come tanti altri sono arrivati dal Minnesota per finire arrostiti e ripieni a Washington , cucinati per il Thanksgiving Day . Sono stati i protagonisti indiscussi della “ cerimonia della grazia ” che dal 1987, si tiene nel prato della Casa Bianca . Certo per loro non è facile intuire perché tanta gente, sul prato della dimora presidenziale si è spellata la mani quando è stata concessa la grazia e non servirà nemmeno una chiacchierata con Liberty e Bell , i fortunati dello scorso anno.

“La cerimonia della grazia”, origini e consuetudini

Ogni anno il Giorno del Ringraziamento viene festeggiato in tutto il paese e anche alla Casa Bianca dove, a partire dalla fine degli anni Ottanta, si è presa l’abitudine di celebrare anche la “cerimonia della grazia”: ovvero, il presidente degli Stati Uniti decide di salvare due tacchini che come da tradizione vengono donati al presidente dalla National Turkey Federation per essere serviti in tavola al presidente e ai suoi ospiti. Il primo a inaugurare questa usanza caritatevole e a salvare due pennuti è stato Ronald Reagan, nel 1987, ma il primo a decidere di non cucinare i tacchini tradizionalmente donati alla Casa Bianca fu John Fitzgerald Kennedy nel 1963. In una democrazia estesa, dal 2003 i cittadini americani possono pure votare il nome dei tacchini da graziare direttamente sul sito della Casa Bianca: i primi furono battezzati Stars e Stripes (Stelle e Strisce, come omaggio alla bandiera americana)

Biden può andare in vacanza

Biden e la moglie partiranno per Staten Island. La cerimonia della grazia ai tacchini, che segna ufficiosamente l’inizio delle vacanze per il Thanksgiving, questa volta è l’ultima per il presidente numero 46 degli Stati Uniti, entrato in carica il 20 gennaio del 2021.