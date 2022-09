Bilancio estivo della polizia stradale, 222 mila infrazione e 33 mila soccorsi

E' stata l'estate del ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. Gli italiani hanno ripreso a viaggiare, i giovani e non solo hanno ripreso possesso della notte, spostandosi da un locale all'altro. E' stato un periodo di grande lavoro per la Polizia Stradale, che alla fine della stagione, ha tracciato un bilancio. Agenti impegnati su due fronti: quello dei controlli e quello dei soccorsi. Le emergenze che saltano agli occhi sono coloro che si distraggono con il cellulare mentre sono alla guida e quelli che si mettono al volante in stato di ebrezza, o sotto l'effetto di droghe. L'estate ha portato in primo piano anche tre irresponsabili che hanno fatto inversione a U in autostrada.





I NUMERI DELL'ESTATE

Tra luglio e agosto sono state in servizio 64.866 della Polizia Stradale. 33.423 soccorsi a persone in difficoltà; 222.299 infrazioni contestate, di cui 10.876 per il mancato o lo scorretto utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per bambini, 5.751 per il non corretto utilizzo del telefono cellulare o altri apparati con sistemi vivavoce o auricolare, 3.454 violazioni per la circolazione in autostrada con veicolo non revisionato; 65.716 conducenti sottoposti a controlli delle condizioni psicofisiche (+13,6% rispetto allo stesso periodo del 2021), dei quali 2.602 sono risultati positivi e denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica (+11,6% rispetto allo stesso periodo del 2021), mentre 221 sono stati i conducenti denunciati per guida sotto l'influenza di droghe (+50,3% rispetto allo stesso periodo del 2021); 6.064 patenti ritirate (+35,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), con una decurtazione complessiva di 329.985 punti; 6.507 carte di circolazione ritirate (+18,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno); 3 inversioni a "U" in autostrada concluse senza incidenti, con altrettanti conducenti sanzionati con la revoca della patente, la multa fino a 8.000 euro, il fermo del mezzo per 3 mesi, la denuncia penale e la segnalazione alle autorità dei rispettivi Paesi di origine; 16 casi di circolazione in contromano tra autostrade e strade a carreggiate separate, con altrettante azioni sanzionatorie a carico di conducenti.