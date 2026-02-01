Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe

Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe Photo Credit: Ansa: Ufficio Stampa Carabinieri

Redazione Web

01 febbraio 2026, ore 15:00

Il minore è stato denunciato ma ha solo 13 anni, dunque, non è imputabile

Un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di scuola dopo una lite. E' accaduto a Bologna alcuni giorni fa. La notizia è stata riportata da “Il Resto del Carlino”. Al culmine di una discussione l’adolescente, di origine straniera, avrebbe estratto dall'astuccio un coltellino artigianale ma, fortunatamente, gli insegnati sono riusciti a disarmare il ragazzino, avvisando successivamente i carabinieri. I militari della stazione di Borgo Panigale, giunti nell’istituto scolastico, hanno denunciato il minore per porto di coltello. Lo studente che ha minacciato i compagni ha solo 13 anni, dunque, non è imputabile. L’episodio ripropone il tema della violenza tra i banchi. Il fatto fa seguito al ritrovamento presso un istituto superiore di Budrio di un macete nello zaino di un 15enne.

