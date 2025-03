Bomba a New York, fermato il sospettato

(Photo Credits: CNN)

Fonti investigative riferiscono alla CNN che il sospettato per le bombe di New York,, è stato arrestato. L'arresto di Ahmad Khan Rahami è avvenuto dopo una sparatoria con la polizia. Lo riporta la Nbc. Stando alle prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, Rahami è stato catturato a Linden, in New Jersey. La polizia aveva diffuso l'identikit dell' uomo di 28 anni, collegato all'esplosione di Chelsea, a Manhattan, afghano naturalizzato americano, di Elizabeth, in New Jersey. Il sospetto "e' armato e pericoloso", aveva detto il sindaco di New York, Bill de Blasio. Le bombe di New York potrebbero essere un atto di terrorismo con legami internazionali, dichiara il governatore di New York Andrew Cuomo.