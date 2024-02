Brian Wilson, uno degli artefici dei Beach Boys soffre di demenza, chiesta la custodia legale

Hanno fatto ballare e sognare un’intera generazione, i Beach Boys, oggi vivono il dramma del loro leader, Brian Wilson, l’uomo che negli anni ’60 del secolo scorso portò al successo la band californiana, oggi è malato. Soffre di demenza. Succede dopo la morte della moglie Melinda, la donna che per anni si è presa cura di lui, si erano sposati nel 1995 e avevano adottato cinque figli, e Brian le aveva attribuito il merito di aver stabilizzato la sua vita e la sua carriera. La famiglia ha invocato la custodia legale per motivi di salute. A chiederla sono stati i figli la governante Gloria Ramos e i medici, supportati da due avvocatesse, LeAnn Hard e Jean Sievers si occuperanno degli affari di Brian. È quanto si legge sul sito del cantante. Brian Wilson è l’autore di successi planetari come Good Vibrations del 1966, e ad oggi è incapace di dare il consenso informato all'assunzione dei farmaci necessari per tenere a bada i disturbi neurocognitivi tra cui la demenza di cui soffre.





I motivi di questa decisione

La decisione di chiedere la custodia legale serve a far si che non ci siano estremi cambiamenti in famiglia e che i figli che vivono con lui restino nella casa dove sono cresciuti, si legge nella dichiarazione pubblicata sul sito del cantante. Brian Wilson ha 81 ed è considerato uno dei geni musicali degli anni '60. Si deve a lui il successo di canzoni popolarissime con “I Get Around” e “Barbara Ann”. Oggi è "incapace di provvedere ai suoi bisogni personali sia dal punto di vista dell'alimentazione che del vestirsi", impossibilitato ad apparire personalmente in corte perché, come ha scritto un medico, "spesso se ne esce con tirate irrilevanti o incoerenti, ha una bassissima capacità di attenzione ed è incapace di mantenere il decoro appropriato alla situazione".





I diversi problemi

Brian Wilson soffre di diversi problemi, l’ultimo dei quali è la demenza. Il frontman dei Beach Boys: ebbe un crollo mentale mentre si trovava su un volo da Houston con la band nel 1964 ed aveva deciso di lasciare la tournee per concentrarsi sulle registrazioni in studio. Mostrando una creatività fuori dal normale. È infatti in quel periodo che nacquero brani come Good Vibrations. Ma i problemi si aggravarono: Prima la depressione, poi una forma di schizofrenia che si manifestava con allucinazioni auditive, sperimentazioni con l'Lsd e altre droghe, disordini alimentari e abuso di alcol. Negli anni ’70 Brain soffrì anche di altri gravi problemi. Per diverso tempo non riusciva ad alzarsi dal letto. Fu anche il periodo in cui la guida della band passò di fatto al fratello minore Carl. Nel 2021 i Beach Boys hanno deciso di vender tutto il loro catalogo, mentre Wilson ha ceduto pochi mesi dopo i diritti sui testi a Universal Music.