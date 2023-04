Brutto incidente per Ciro Immobile oggi a Roma, "Una botta incredibile, ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Un grande spavento e anche tanta fortuna per il capitano della Lazio Ciro Immobile, che oggi è stato protagonista di un brutto incidente in Piazza Cinque Giornate. All'interno del Suv c'erano anche le due figlie più grandi di Immobile. L'auto è andata ad impattare contro un tram della linea 19, all'incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. La parte anteriore è stata totalmente distrutta e gli airbag sono esplosi mentre mezzo dell'Atac è stato disarcionato dalle rotaie e sbalzato via dai binari. Immobile dopo l'impatto è stato trasferito al Policlinico Gemelli assieme alla figlia più grande. Il numero 17 del club biancoceleste ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'undicesima costola destra. In una nota la società ha spiegato che il calciatore rimarrà "in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza" e non escluso che possa saltare la prossima partita.





LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire e gli agenti stanno acquisendo i video delle telecamere di sicurezza della zona. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilevi e ascoltato anche alcuni testimoni in particolare di un automobilista che era fermo al rosso e avrebbe assistito alle fasi dell'incidente. Subito dopo lo scontro Immobile, che in un primo momento lamentava solo un dolore al braccio, ha spiegato alle forze dell'ordine che il tram sarebbe passato col rosso. Dal canto suo il macchinista, parlando anche con alcuni colleghi, avrebbe affermato di essere ripartito quando il semaforo segnava verde. L'unica certezza è che l'auto ha centrato in pieno il mezzo, in un incrocio che già in passato è stato teatro di incidenti. I due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e con ogni probabilità sottoposti a perizia per cercare anche di accertare la velocità a cui viaggiavano.





LE PAROLE DI CIRO IMMOBILE

"Se fossimo stati nella macchina piccola non so cosa poteva succedere, ce la siamo vista bruttissima". Queste le parole di Ciro Immobile dopo l'incidente. "Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne"