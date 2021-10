Bufera social su Vittorio Feltri, esprime ammirazione verso l'accusato di stupro Alberto Genovese

Vittorio Feltri è fatto così, deve per forza andare sopra le righe. E – a forza di uscite spericolate – si rischia l’autogol. Ora è bufera per il suo tweet su Alberto Genovese, l’imprenditore fondatore del portale Facile.it, che rischia seriamente di finire sotto processo con l’accusa di aver stuprato almeno due ragazze, dopo averle stordite con un mix di alcool e droga e salito agli onori ( si fa per dire) della cronaca per le sue feste non propriamente sobrie nella ormai famigerata “terrazza paradiso” con vista sulle guglie del Duomo.





USCITA INFELICE

Vittorio Feltri ha scritto: “Siamo d'accordo: bisogna condannare Genovese se ha stuprato. Però un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha scopato una ragazza per 20 ore. Il mio record è 6 minuti lordi”. L’uscita voleva essere ironica e autoironica, ma – senza voler per forza sposare l’onda di “politicamente corretto” che pervade i social- non bisogna dimenticare che il tizio che meriterebbe ammirazione è accusato di aver commesso reati gravi. Servirebbe un po’ di rispetto nei confronti di chi è stata vittima di quelle serate. Dopo pochi minuti il tweet è stato rimosso, ma qualcuno ha fatto in tempo a immortalarlo e ripubblicarlo. E si è scatenata la bufera. Dopo circa mezzora Vittorio Feltri ha spiegato quale fosse il suo intento ed è andato al contrattacco così: ”Il senso dell’umorismo medio su Twitter è pari a quello di una lumaca bollita”.