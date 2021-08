"Buon compleanno Jerry," all'Arena di Verona la festa per Calà, un super evento in diretta su RTL 102.5

Lui è sempre stato il genio della festa, la persona che inventa, quello al centro dell’attenzione. Questa volta lo è stato anche di più, si è auto dedicato “Buon compleanno Jerry”, nella sua città Verona, uno spettacolo tenuto nel suo simbolo, nell’Arena. 70 anni di età ( anche se compiuti il 28 giugno), e 50 di carriera, Una ricorrenza davvero speciale. Sono state due ore e più di show, nella cornice del "tempio dello spettacolo", come lui stesso lo ha definito. E dove da bambino sognava, lo ha detto più volte, di festeggiare un compleanno. Con lui, il padrone di casa, c''erano Angelo Baiguini e Federica Gentile.

LA SERATA IN DIRETTA SU RTL 102.5 È STATA UN SUCCESSO

Tanti amici con lui sul palco, Una festa, varia, ma con il comune denominatore della grandezza dei personaggi che hanno accompagnato Jerry , provenienti dai più disparati settori dello spettacolo. Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, J-AX, Fausto Leali, Katia Ricciarelli, Sabrina Salerno, Shel Shapiro, Ivana Spagna, Fabio Testi, Maurizio Vandelli e Mara Venier. Non poteva mancare l’attesa reunion de “I Gatti di Vicolo Miracoli”, il quartetto che dopo qualche anno di esibizioni in club di cabaret, lo ha lanciato in televisione, (Jerry Calà, Franco Oppini, Nini Salerno e Umberto Smaila), Sul palco con Jerry la Superband e la Verona Young Orchestra, 70 musicisti, come i suoi anni, diretti dal Maestro Diego Basso.





UNA STORIA PARTITA DAL DERBY DI MILANO

Jerry Calà ha avuto una carriera da artista poliedrico, quale è, di attore, entertainer e cantante, ha coronato il suo sogno, festeggiare nel suo luogo del cuore, nella sua città, tra la sua gente. Lo showman veronese, durante lo spettacolo, è partito ripercorrendo gli anni del cabaret al Derby Club di Milano, con I Gatti di Vicolo Miracoli, e comunque sotto l’influenza di Cochi e Renato. Li si sono sentiti anche i suoi primi successi musicali come “Prova” e “Capitooooo!”,con tutte le sue frasi presto diventate dei tormentoni, per molte generazioni di italiani. Jerry le ha ricantate con i suoi "soci" del famoso quartetto. Non sono mancati omaggi a grandi artisti italiani scomparsi , da Franco Califano ad Enzo Jannacci. E non potevano mancare anche riferimenti ai Pooh. La serata si è aperta con un omaggio a Lucio Battisti. Jerry si è concesso duetti con gli amici, da solo ha cantato una speciale Hit Parade. Il finale ha visto impegnati i Gatti al completo con Maurizio Vandelli, nel ricordo della scudetto del calcio del Verona nel 1985. Poi Katia Ricciarelli , interprete di "O sole mio" . Un medley per chiudere, tra Andamento lento, Maracaibo e altri successi legati alla sua carriera cinematografica.