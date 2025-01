C'è ancora domani di Paola Cortellesi è tra i film ammessi agli Oscar 2025

Alla fine del 2023, quando “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi iniziava la sua corsa trionfale al botteghino italiano, in molti si domandarono per quale motivo il nostro paese non lo aveva candidato come film di bandiera agli Oscar nella categoria del miglior film internazionale. All’epoca si optò per “Io Capitano” di Matteo Garrone che, in effetti, riuscì a entrare nella rosa dei cinque film nominati per aggiudicarsi l’ambita statuetta. Tale decisione fu presa dall’ANICA qualche mese prima dell’uscita della pellicola della Cortellesi, quando ancora non si poteva neanche immaginare la portata che “C’è ancora domani” avrebbe avuto. Il titolo di Garrone poi, aveva anche già ottenuto un riconoscimento internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 e questo lo faceva apparire più adatto per una competizione come quella degli Oscar. I fan della pellicola della regista e attrice però non la presero bene. Ma a distanza di un anno, il nome di Paola Cortellesi viene di nuovo accostato al premio più prestigioso del cinema.





CORTELLESI, LA CORSA VERSO GLI OSCAR 2025

La campagna americana ha dato i suoi frutti. Tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa per l'Oscar per miglior film dell'anno appare anche “There is still tomorrow”, titolo americano di “Cè ancora domani” di Paola Cortellesi. Per essere ammesso dall'Academy a gareggiare in questa categoria un film deve essere stato in programma nelle sale nordamericane per almeno sette giorni nell'arco del 2024. Adesso, la data da segnare sul calendario, è quella del 17 gennaio, quando verranno rese note le candidature per ogni categoria della 97esima edizione dell’Academy Award. La premiazione vera e propria si terrà invece il 2 marzo. La quota italiana quest’anno è rappresentata anche da Maura Delpero che con il suo “Vermiglio” spera di aggiudicarsi quantomeno una nomination nella categoria del miglior film internazionale.





C'È ANCORA DOMANI, TRAMA DEL FILM

Ambientato nella seconda metà degli anni '40 a Roma, racconta la storia di Delia (Paola Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. La donna riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre e tanto basta per definirla. La Capitale è divisa in due: da una parte c'è la spinta positiva, data dalla Liberazione; dall'altra, invece, le macerie che la guerra si è lasciata alle spalle. Ivano è il capofamiglia, nonché capo supremo e padrone, che lavora duramente per portare qualche soldo a casa. Non perde mai l'occasione per sottolineare la cosa, talvolta con un tono sprezzante e altre volte affermandolo direttamente tramite l'uso della cinghia. L'unica in grado di recare sollievo a Delia è l'amica Marisa (Emanuela Fanelli), con la quale si lascia andare a qualche momento di leggerezza e di confidenze intime. Con l'arrivo della primavera l'intera famiglia è in fermento per il prossimo fidanzamento della primogenita, Marcella (Romana Maggiora Vergano). La giovane spera di sposarsi con un bravo ragazzo, proveniente dal ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), liberandosi così dal peso della sua famiglia imbarazzante.





I RECORD DI PAOLA CORTELLESI

Con 36,8 milioni al botteghino italiano e 5,4 milioni di spettatori, “C'è ancora domani”, è diventato il film più visto del 2023 nel nostro paese, battendo anche titoli forti come “Barbie” e “Oppenheimer”. Non solo. Si è posizionato al decimo posto tra i film che hanno incassato di più nella storia e al quinto posto tra i film italiani di maggior successo. Da fine ottobre 2023 è rimasto in programmazione continuativa per 22 settimane, posizionandosi al primo posto in classifica al box office per 7 settimane e per le successive 5 non è uscito dalla top ten. Un successo che ha varcato anche i confini nazionali. È stato il film italiano più visto in Francia negli ultimi dieci anni.

Venduto in 126 paesi in alcuni dei quali raramente esce in sala un film italiano, come Cina, Corea del Sud, Hong Kong, è stato sugli schermi Usa in novembre, successivamente in Canada, distribuito dalla Greenwich Entertainment, società di distribuzione cinematografica indipendente con sede a Los Angeles.

Presentato come film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2023, “C'è ancora domani” si è aggiudicato il Premio speciale della Giuria e il Premio del pubblico, cui sono seguiti 6 David di Donatello per Miglior regista esordiente a Paola Cortellesi, Migliore sceneggiatura originale a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, David dello spettatore e il David Giovani.