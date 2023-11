"C’è ancora domani': il film di e con Paola Cortellesi raccontato in radiovisione

Paola Cortellesi arriva negli studi di Rtl102.5 a W l'Italia con Federica Gentile e Angelo Baiguini. "Ho ricevuto da parte di Ferzan Özpetek tanti complimenti. Devo ringraziarlo perché si è innamorato del trailer del mio film. E' la mia prima regia, mi affaccio al mestiere di regista", racconta su Rtl 102.5. "Me ne sto redendo conto ora, forse ho fatto qualcosa di spericolato. Non è un film di immediata empatia. Siamo abituato a vedere anche i film in bianco e nero, ma con elementi di modernità. Volevo un film contemporaneo ambientato nel passato", racconta la Cortellesi.

"Ogni 72 ore c'è un femminicidio in Italia. Numeri preoccupanti", tuona la registra-attrice. Nel suo nuovo film c'è la storia di una donna, che vi farà emozionare. Ma c'è anche tanta bella musica. Il film s'intitola "C’è ancora domani' e conquista il box office: 1,6 milioni in 4 giorni. Un vero debutto da record per l'attrice, amatissima dal pubblico, oggi anche regista. Con questo film si laurea a pieni voti. La pellicola riscuote un grandissimo successo alla Festa del Cinema di Roma e ai botteghini.

ABBIAMO VOLUTO RACCONTARE UNA STORIA CON UN PO' DI UMORISMO

"Si sorride in questo film e abbiamo voluto raccontare una storia che avesse anche dell'umorismo e dei momenti divertenti, anche cinici", aggiunge la Cortellesi. Grandi attori in questo film: Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.



Tantissimi applausi per questo film. Che piace a tutti. "Voglio ringraziare tutti, non è come a teatro che puoi inchinarti. Ora però voglio dire grazie a tutti quelli che sono andati a vedere questo film", dice ancora la Cortellesi nella lunga chiacchierata con Federica Gentile e Angelo. La regista, poi, parla della condizione delle donne. in radiovisione E dice: "Oggi, molto spesso, quando si vivono rapporti tossici manca l'indipendenza economica da parte di molte donna, che non riescono a rompere il rapporto".