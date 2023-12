Calabria, quattro familiari vessano una ragazza vittima di violenza sessuale per farla ritrattare e ritirare la denuncia

FAMIGLIA NON PROTETTIVA

La casa, la famiglia: in teoria il porto sicuro dove rifugiarsi e trovare aiuto in caso di pericolo. Ma non è sempre così, anzi. Questa storia arriva dalla Calabria. Una giovane donna è vittima di abusi sessuali, decide di denunciare i presunti responsabili, tra cui il fidanzato e tre suoi amici. Parte una inchiesta, chiamata “Operazione Masnada” che porta all’identificazione di una ventina di uomini, alcuni anche minorenni, considerati colpevoli di abusi e violenze sessuali di gruppo; tra loro ci sono diversi appartenenti alle cosche legate alla ‘ndrangheta. La giovane vittima in famiglia non riceva solidarietà, tutt’altro.

VESSAZIONI E MINACCE

Quattro suoi familiari - cioè il fratello, la sorella e i rispettivi compagni – iniziano a vessare la ragazza, la attaccano perché ha presentato denuncia, la invitano caldamente a fare un passo indietro, a ritrattare le accuse, a smettere di collaborare con la giustizia. Arrivano persino a invitarla al suicidio. Tra i diversi episodi acclarati, è emerso come gli indagati avessero anche tentato di costringere la ragazza a sottoporsi ad una visita psichiatrica, con il chiaro intento di ottenere una certificazione medica attestante la sua non capacità di intendere e di volere, rendendone così inutilizzabili ed inattendibili le dichiarazioni. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate anche perquisizioni personali e locali che hanno consentito di sequestrate dispositivi elettronici, informatici e telefoni cellulari.