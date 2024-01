Calcio, A sorpresa Josè Mourinho esonerato, alla Roma il futuro in panchina sarà Daniele De Rossi

Il futuro, salvo altre clamorose sorprese, sarà Daniele De Rossi. Questa la soluzione più gradita alla tifoseria, anche se non tutti hanno approvato l’esonero dello Special One. Poco dopo le 9 di questa mattina si è conclusa l’avventura, durata quasi 3 anni, di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Fatale la sconfitta di domenica con il Milan, anche se, da tempo, era nell’aria l’esonero.





Il bilancio alla Roma

Con lui in panchina la Roma ha vinto una Conference League nel 2022, ha perso una finale di Europa League il 25 maggio del 2023 e ottenuto due sesti posti in campionato. Il tutto condito, qua e là, da polemiche con i vertici dell’Uefa e con gli arbitri. La principale accusa rivolta all’allenatore di Setubal, però, è stata, quasi sempre, la mancanza di gioco della squadra .





La storia di Mourinho in giallorosso

Non è arrivato a festeggiare il triennio in giallorosso Jose Mourinho, la cui parabola sulla panchina della Roma si è chiusa, tristemente, con l'esonero. Una storia che era cominciata sulle ali dell'entusiasmo, quando, come ha ricordato anche l'agenzia Ansa, nel maggio del 2021 Dan e Ryan Friedkin erano andati personalmente a Londra e lo avevano portato nella Capitale con il loro aereo privato per ufficializzarlo, tra l'euforia dei tifosi, come 60mo allenatore nella storia della società. Fortemente voluto dalla dirigenza statunitense: contratto da 7 milioni netti l'anno più bonus per il ritorno in Italia dopo l'addio di 11 anni prima all'Inter e le esperienze con il Real Madrid e in Premier League.





Idolo dei tifosi, un pò meno della società