Calcio, Serie A, Como-Bologna 2-2, Empoli-Juventus 0-0, Milan-Venezia 4-0

MILAN-VENEZIA 4-0

Il Milan coglie la prima vittoria in campionato e può ora concentrarsi con più serenità ai prossimi appuntamenti, martedì in Champions League contro il Liverpool e poi domenica prossima in campionato contro l'Inter. Rossoneri in vantaggio al primo affondo, dopo 1 minuto e 20 secondi: Leao serve di tacco Hernandez che da due passi sorprende il portiere del Venezia per l'1-0. Al 16' il raddoppio, con gabbia che ti desta devia in rete il corner di Pulisic. Il Venezia prova a reagire, Oristanio dal limite calcia a fil di paolo. Al 25' azione in profondità del Milan Joronen stende Abraham e per l'arbitro è rigore. Dal dischetto va Pulisc ed è 3-0 Milan. Passano 4 minuti e nuovo calcio di rigore per i rossoneri: Leao raccoglie in area ma Schingtienne lo ferma con un pestone. Dal dischetto questa volta va Abraham che realizza il 4-0. Nel finale di primo tempo il Venezia prova ancora con Oristanio, ma le sue incursioni vengono fermate dalla difesa rossonera. Nella ripresa il Milan controlla, sfiora il 5-0 con Leao e Gabbia, poi Fonseca fa entrare Morata, Okafor, Musah e Chukuweze, il Venezia accorcia con Zampano ma la rete viene annullata per un fallo di Nicolussi Caviglia ad inizio azione. Fallo che costa al giocatore dei lagunari il secondo giallo e la conseguente espulsione.





COMO-BOLOGNA 2-2





Il Bologna era in seria difficoltà, sotto 2-0 e incapace di cambiare l’andamento della partita. Il tecnico Italiano ha ricevuto un insperato aiuto dall’ultimo arrivato, Iling-Junior, che ha contribuito a rivitalizzare il gioco prima di segnare il gol del 2-2. La partita è stata raddrizzata da due colpi nella ripresa: il primo è arrivato con Castro, seguito dal gol da fuori area di Iling, che ha permesso al Bologna di pareggiare una gara che sembrava già persa. Il Como, in vantaggio grazie a un’autorete di Casale e al gol di Cutrone, avrebbe potuto chiudere la partita, ma non ha sfruttato le sue occasioni. Nella cornice di uno stadio Sinigaglia rinnovato, il Como ha visto la Serie A tornare dopo 21 anni. Il Bologna, confuso e inefficace, ha cercato senza trovare il suo gioco, mentre il Como, spinto dal suo pubblico, ha controllato gran parte del match. L’autogol di Casale dopo appena 5 minuti ha messo in salita la partita per il Bologna, e il raddoppio di Cutrone al 51’ ha confermato la superiorità del Como. Italiano ha provato a scuotere la sua squadra con i cambi, ma solo l’ingresso di Iling e Castro ha prodotto risultati. Il Como ha continuato a spingere, ma non ha chiuso la partita, e il Bologna ha approfittato dei minuti di recupero con il colpo di Iling, che ha salvato un punto per i rossoblù con un tiro da fuori area, fissando il risultato sul 2-2.