Campi flegrei, si lavora per verificare la sicurezza degli edifici. Domani vertice a Palazzo Chigi

La scossa più forte degli ultimi 40 anni, di magnitudo 4.4, è arrivata intorno alle 8 di ieri sera. Solo una delle 160 registrate nella notte. Ore che tanti cittadini hanno scelto di trascorrere per strada, in auto, nelle aree allestite. Zona più critica quella di Pozzuoli, dove poco fa è stato evacuato anche il carcere femminile, in cui si trovavano 139 detenute. In corso i rilievi tecnici, per verificare la stabilità delle strutture, in alcuni casi danneggiate, con calcinacci e pezzi di cornicioni caduti. Finora sono stati sgomberati 19 edifici, per un totale di 42 famiglie evacuate. Il dato, precisa l’assessore al governo del territorio del Comune di Pozzuoli Bandiera, è temporaneo. “Al momento” spiega “sono state smaltite più di 200 segnalazioni, più di un terzo di quelle arrivate, quindi il dato non è ancora definitivo”. Laddove non scelgano una sistemazione autonoma, le famiglie saranno sistemate in hotel convenzionati con il Comune. Si va verso la chiusura delle scuole anche domani.





DOMANI VERTICE A PALAZZO CHIGI

Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rassicura: allo stato attuale non si registrano né un aumento della velocità di sollevamento del suolo, né variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all'andamento precedente. Secondo l’Osservatorio Vesuviano dell'istituto, lo sciame sismico ha rallentato il suo ritmo, ma non è ancora finito. Poco fa, il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha fatto sapere di essere in contatto con la Premier Giorgia Meloni, che domani pomeriggio presiederà un vertice interministeriale a Palazzo Chigi per programmare eventuali interventi da parte del governo