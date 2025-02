Trump insiste: il Canada sia il nostro cinquantunesimo stato; l’Ue pronta a una risposta ferma se colpita dalla guerra commerciale Usa

Si inasprisce la guerra dei dazi, dopo che Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per imporli a Canada e Messico, dazi del 25% e del 10% alla Cina. Pechino ha annunciato una misura equivalente per l'import dagli Stati Uniti. Anche il Canada imporrà tariffe doganali pari a quelle di Washington. Sulla stella linea il Messico che ha formalmente protestato. Donald Trump, intanto, insiste sull’annessione del Canada, invocando che diventi il 51esimo stato americano. Il presidente ha ridotto al 10% il dazio sull’import di petrolio dal Canada. Un dettaglio. Non cambia la situazione che rischia di far deragliare l’economia globale. La sofferenza degli americani causata dai dazi sarà ripagata, ha poi assicurato il capo della Casa Bianca. Allarme in Europa. Donald Trump starebbe studiando misure sull’import per colpire il Vecchio Continente discriminando tra “buoni” e “cattivi. Bruxelles ha promesso di reagire con fermezza se il presidente americano darà seguito alla sua minaccia di imporre dazi ai Paesi dell’Unione. Le preoccupazioni della Banca Centrale Europea. " L'Europa non si farà mettere alla gogna dai dazi di Trump, siamo anche una potenza commerciale con 400 milioni di consumatori ", ha detto il governatore della Banca centrale olandese, Klaas Knot, membro del Consiglio direttivo della Bce. "In questo gioco ci sono solo perdenti: che il Canada reagisca o meno, che il Messico reagisca o meno, saranno i consumatori a pagare il prezzo della guerra commerciale”, ha sottolineato il banchiere.





La reazione italiana ai dazi Usa

"La guerra dei dazi non conviene a nessuno. Anche perché i negoziati dovranno tenere conto dei legami Ue-Usa. Abbiamo idee e strategia per tutelare le nostre imprese con l'Italia che sarà il miglior ambasciatore Ue nel dialogo con Washington". E' quanto ha scritto sui social questa mattina il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani.





Trump attacca il Washington Post

Donald Trump punta il dito contro il Wall Street Journal dopo le aspre critiche del giornale alla sua nuova politica commerciale. "Un giornale 'globalista' e sempre sbagliato che guida la lobby contro i dazi e giustifica Canada, Messico e Cina, che da decenni fregano gli Stati Uniti sul commercio, il crimine e le droghe velenose", ha sottolineato il presidente americano degli Stati Uniti in un duro messaggio pubblicato sui social. "Questi giorni sono finiti, questa sarà l'età dell'oro per l'America", ha concluso Donald Trump.